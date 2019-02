Autovelox intelligenti | così beccano i furbetti della doppia fila

ilgiornale

: RT @AndreaC1971: Pare che questi nuovi autovelox, che multano pure le auto in doppia fila, siano così intelligenti e ben programmati per il… - Andreacritico : RT @AndreaC1971: Pare che questi nuovi autovelox, che multano pure le auto in doppia fila, siano così intelligenti e ben programmati per il… - ANSA_motori : A #Roma in arrivo nuovi #autovelox, saranno intelligenti #ANSAmotori - MotoriFanpage : Tempi duri per i furbetti del parcheggio. I nuovi dispositivi multeranno anche le auto in sosta vietata. Ecco dove… -

(Di domenica 3 febbraio 2019) "La sicurezza stradale è in cima alle nostre priorità e, grazie all' assestamento di bilancio votato a luglio scorso, nel giro di poche settimane la Polizia Locale Roma Capitale potrà utilizzare nuovi, che serviranno anche a sanzionare le soste in". Il temuto annuncio arriva via Facebook dal presidentecommissione Trasporti Enrico Stefàno."Questi dispositivi - continua Stefàno- vanno ad aggiungersi agli street control, utilizzati a bordo delle auto dei nostri vigili urbani proprio per colpire le auto che parcheggiano in, davanti ai cassonetti o alle fermate dei mezzi del trasporto pubblico". Ed èche, secondo il grillino, si otterrà "maggiore fluidificazione del traffico e aumentosicurezza stradale da una parte; limitazioni al traffico con il nuovo regolamento per i bus turistici, e le riformesosta tariffata e ztl, ...