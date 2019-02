Assistente vocale Smart Home | i migliori da comprare

Microsoft - Cortana si arrende : l’Assistente vocale cede il passo a Google e Alexa : Ha combattuto strenuamente per anni contro Alexa e l’Assistente Google, ma da oggi Cortana — l’assistente digitale made in Microsoft presente su tutti i dispositivi Windows 10 ma disponibile anche su smartphone — si ritirerà dalla competizione e inizierà anzi a collaborare proficuamente con le due alternative proposte da Google e Amazon. Lo ha annunciato nientemeno che il numero uno di Microsoft, Satya Nadella, in un incontro con la ...

Anche i Sims hanno il loro Assistente vocale : (Foto: Electronic Arts) Negli ultimi mesi gli assistenti digitali domestici stanno diventando una mania in tutto il mondo; Google Home e Amazon Echo — gli altoparlanti intelligenti delle case di Mountain View e Seattle — hanno iniziato a invadere il nostro paese l’anno scorso ma negli Stati Uniti e in altre aree del globo sono già nelle case di milioni di persone. Da oggi poi Anche gli abitanti dell’universo virtuale di The Sims ...

Assistente vocale Android : ecco i migliori : Gli assistenti vocali sono divenuti una delle funzionalità più utilizzate dagli utenti, questo grazie alle azioni che sono in grado di compiere. Essi hanno l’obbiettivo di semplificare il più possibile l’utilizzo dello smartphone da parte dell’utente leggi di più...

L’Assistente vocale XiaoAI di Xiaomi ha già raggiunto 100 milioni di attivazioni : Lei Jun, presidente di Xiaomi, ci fa sapere che l'assistente vocale XiaoAI è già stato attivato ben 100 milioni di volte: merito della sua forte integrazione con i prodotti dell'azienda e il cinese. L'articolo L’assistente vocale XiaoAI di Xiaomi ha già raggiunto 100 milioni di attivazioni proviene da TuttoAndroid.

Date il benvenuto a Breeno - l’Assistente vocale di Oppo : Un nuovo assistente vocale è pronto a competere con i celebri Google Assistant, disponibile in numerosi dispositivi Android, Alexa, che arricchisce gli speaker Amazon, […] L'articolo Date il benvenuto a Breeno, l’assistente vocale di Oppo proviene da TuttoAndroid.

Alexa - blackout a Natale : l’Assistente vocale non capiva i comandi : Per Alexa, l’assistente digitale di Amazon, per certi versi quello di quest’anno è stato un Natale da dimenticare. L’infrastruttura cloud che dà vita al software ha subito infatti nella giornata del 25 dicembre un malfunzionamento che per un paio d’ore ha reso parzialmente inutilizzabili gli smart speaker e i dispositivi sui quali Alexa offre normalmente i suoi servizi. Il blackout è stato notato prima di tutti dal ...

Assistente vocale Smart Home : i migliori da comprare : Passa il tempo e la tecnologia è sempre più avanzata e diventa sempre più parte della nostra vita quotidiana: non è questo il significato di Domotica? Quella branca della tecnologia sviluppata per rendere la nostra leggi di più...

Google Assistant - Siri - Alexa - Cortana : chi è l’Assistente vocale più bravo? Ecco i risultati di un complesso test : Smart speaker, smartphone, computer: gli assistenti digitali sono sempre più integrati con i dispositivi hi-tech e presenti in maniera pervasiva nelle nostre vite. Eppure il più delle volte li usiamo senza domandarci se siano davvero efficaci ed affidabili e non orientiamo le nostre scelte d’acquisto anche in base alle loro effettive capacità. Google Assistant, Apple Siri, Amazon Alexa, Microsoft Cortana, chi sarà il migliore? La ricerca ...

L’Assistente vocale di Google adesso può svolgere più operazioni con un solo comando : in Italia arrivano le “routine” : Ci si sveglia, si pronuncia la parola “buongiorno” e un assistente vocale ci informa sulle previsioni meteo della giornata, sui nostri impegni di lavoro, regola le luci e imposta il termostato per evitare di farci raffreddare uscendo dalle lenzuola. Non è il futuro, bensì un qualcosa che da oggi può avvenire grazie a Google Assistant e alla nuova funzionalità denominata “routine”. Assistant è l’assistente vocale di ...

Ecco Bixby : l'Assistente vocale di Samsung arriva anche in Italia : Samsung porta anche nel nostro Paese il suo assistente virtuale ricco di funzionalità ed in grado di controllare la nostra...

L’Assistente vocale di Google riuscirà a prevedere il ritardo dei voli prima delle compagnie aeree : Quante volte capita di recarsi in aeroporto in perfetto orario – magari anche in largo anticipo per effettuare i controlli di sicurezza – salvo poi essere costretti ad attese interminabili a causa del ritardo del proprio volo? Uno scenario che presto diventerà un lontano ricordo grazie all’intelligenza artificiale dell’assistente vocale di Google, chiamato Assistant, un po’ la controparte Android del SIRI targato ...

Cambia tutto con l’app Orologio per Samsung Galaxy : nuove informazioni dall’Assistente vocale : La settimana in corso ci sta regalando davvero tante novità per quanto riguarda i Samsung Galaxy, soprattutto in relazione agli utenti che sono sempre sul pezzo per quanto riguarda l'assistente vocale. Dopo avervi parlato dall'approdo sulla scena di Bixby in italiano, aspettando ovviamente che tutti i test del caso giungano al termine per poterlo installare sui vari dispositivi compatibili, oggi tocca soffermarci su una news se vogliamo ...