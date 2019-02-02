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Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2019 ore 15 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2019 ore 15 | 30 Viabilità Lazio DEL 2 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2019 ore 15:30 (Di sabato 2 febbraio 2019) Viabilità Lazio DEL 2 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, A CAUSA DI GUASTO TECNICO LA CIRCOLazioNE E’ SOSPESA TRA SAN GIOVANNI E GROTTE CELONI NELLE DUE DIREZIONI: ATTIVI BUS SOSTITUTIVI NELLA TRATTA INTERESSATA; SERVIZIO REGOLARE, INVECE, TRA GROTTE CELONI E PANTANO; RIGUARDO AL TRAFFICO NON CI SONO SEGNALazioNI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE: QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE IN VIA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL CENTRO, QUI PER LAVORI IN CORSO SUL TRATTO INTERESSATO. DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral

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