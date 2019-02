Tav | tra Di Maio e Salvini cresce il rischio di una crisi di governo

Sulla Tav è scontro aperto tra M5S e Salvini : Dal tunnel della Tav, il governo rischia di uscire a pezzi. Lo rende chiaro Luigi Di Maio quando chiude a ogni possibile mediazione: «Finché ci sarà il M5s, non c’è storia». Al suo fianco, dalle piazze d’Abruzzo, Alessandro Di Battista si fa greve: «Se la Lega intende andare avanti su quel buco inutile che costa 20 miliardi, tornasse da Berlusconi ...

Tav - è scontro. Di Maio : «Non si fa». E dal Mit trapela : «Analisi costi-benefici negativa» : Dal tunnel della Tav, il governo rischia di uscire a pezzi. Lo rende chiaro Luigi Di Maio quando chiude a ogni possibile mediazione: «Finché ci sarà il M5s, non c'è...

Tav - Conte : "Risultati trasparenti : ci assumeremo responsabilità" : Non è ancora chiaro cosa farà il governo giallo-verde in merito alla Tav. Mentre la Lega, e in particolare Matteo Salvini, sostengono che l'alta velocità vada fatta senza se e senza ma, i grillini sono fortemente perplessi (per usare un eufemismo) e vorrebbero interrompere la realizzazione di quest'opera. In questo difficile equilibrio, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte temporeggia e, tramite una nota, fa sapere, come riporta AdnKronos: ...

Sull Tav è scontro aperto tra M5S e Salvini : «Altro che Tav. Noi finchè staremo al governo ci opporremo a spendere 20 miliardi per la Tav Torino Lione. Con 20 miliardi costruisci 2500 scuole antisismiche per tantissimi alunni». Lo ha detto vicepremier Luigi Di Maio nel corso della sua visita in Abruzzo insieme a Alessandro Di Battista per sostenere la candidature di Sara Marcozzi alla preside...

Tav : Lega rilancia strada referendum - "altrimenti M5s sotto in Aula" : "E' una posizione ideologica, non politica", spiega un 'big' del partito di via Bellerio. Motivo per cui - sottolinea la stessa fonte - è necessario rilanciare la soluzione del referendum. Poi si va ...

Tav - Toninelli : “Tra pochi giorni l’analisi costi-benefici”. Poi puntualizza : “Non è vero che vogliamo bloccare cantieri” : “Vogliono far credere che il M5S voglia bloccare i cantieri. E’ tutto falso il M5S non vuole bloccare nessun cantiere”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli in una diretta Facebook: “Tra poche giorni avrete l’analisi costi-benefici della Tav“, ha continuato. Il ministro nella lunga diretta ha spiegato tutto ciò che sta facendo il governo per quanto riguarda le opere ...

Tav - Toninelli : tra pochi giorni analisi costi-benefici : Milano, 2 feb., askanews, - 'Voglio sfatare il falso mito dei grandi cantieri che l'M5s vuole bloccare, non abbiamo e non ho bloccato alcun cantiere: l'unico sottoposto a una doverosa analisi e ...

Di Maio mette pietra tombale su Tav : finchè sono al governo non ha storia : "Le peggiori lobby di questo Paese vogliono che si inizi a fare la Tav Torino-Lione che è a zero come cantiere. Per quanto mi riguarda, per tutti quei signori che in questi anni hanno sostenuto Renzi, Berlusconi...stanno da una parte. Il Movimento Cinque Stelle sta dall'altra, cioè quella delle opere utili, quella di una nuova metropolitano a Torino, di una linea Tav Palermo Catania, cioè dalla parte delle opere da fare". "Quando quei signori ...

Tav - Toninelli : tra pochi giorni analisi costi-benefici : Milano, 2 feb., askanews, - "Voglio sfatare il falso mito dei grandi cantieri che l'M5s vuole bloccare, non abbiamo e non ho bloccato alcun cantiere: l'unico sottoposto a una doverosa analisi e ...

Roma - nuove segnalazioni incastrano il bidello che molesTava le bambine a scuola : Sarebbero più di nove i casi che hanno visto protagonista il bidello Romano accusato di palpeggiamenti nei confronti delle bambine che frequentavano la scuola in cui prestava servizio. È successo a Roma, all’istituto comprensivo “Nelson Mandela”. Nove casi di molestie Prende nuova forma l’inchiesta della procura di Roma sul “mostro delle ragazzine”, un bidello Romano di 66 anni arrestato due giorni fa con l’accusa di molestie. L’uomo avrebbe ...

L’ex porTavoce della sindaca di Torino Chiara Appendino è indagato per estorsione - traffico di influenze illecite e turbativa d’asta : Luca Pasquaretta, L’ex portavoce della sindaca di Torino Chiara Appendino, è indagato per estorsione, traffico di influenze illecite e turbativa d’asta. La scorsa estate la procura di Torino aveva cominciato un’altra indagine su Pasquaretta, per via di una consulenza da 5mila euro

Tav : Salvini accelera - M5S frena. Si tratta con Francia e Ue per dare via a gare : Teleborsa, - In Italia non si placa il dibattito sulla TAV che riaccende lo scontro tra Lega e CinqueStelle . "Se tornare indietro sulla Tav costa come andare avanti, io sono per andare avanti", aveva ...

Tav : Salvini accelera - M5S frena. Si tratta con Francia e Ue per dare via a gare : In Italia non si placa il dibattito sulla TAV che riaccende lo scontro tra Lega e CinqueStelle . "Se tornare indietro sulla Tav costa come andare avanti, io sono per andare avanti", aveva detto Matteo ...

Cos'è la Tav - quanto costa davvero e se è un'opera strategica per l'Italia : Facciamo il punto della situazione attuale della TAV, o meglio la Nuova Linea Torino-Lione, dei suoi costi e del perché c'è chi la ritiene un'opera strategica per l'economia italiana. di Andrea Rossi ...