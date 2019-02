Sci | dominio Shiffrin nello slalom di Maribor Ottava Chiara Costazza

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : nel parallelo di Tignes terzo posto per Lorenzo Moschini - tra le donne dominio francese : Oggi a Tignes, Francia, si sono disputati due slalom paralleli valevoli per la Coppa Europa di sci alpino 2019. Nella prova maschile brillante terzo posto per Lorenzo Moschini che ha superato il padrone di casa Maxime Rizzo nella finale per il 3/4 posto. Nella prima manche pesante errore del francese che ha permesso al nostro portacolori di gestire nella seconda manche per poi vincere e centrare il gradino più basso del podio. Alex Vinatzer, ...

Diretta/ Slalom Schladming streaming video e tv : dominio austriaco su questa pista - Coppa del Mondo Sci - : Diretta Slalom Schladming streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: orario, favoriti e azzurri , oggi 29 gennaio 2019, .

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dominio Shiffrin : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dominio Shiffrin : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dominio Shiffrin : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dominio Shiffrin : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dominio Shiffrin : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dominio Shiffrin : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dominio Shiffrin : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Coppa Italia - il trio delle meraviglie traScina la Lazio : dominio contro il Novara [FOTO] : 1/21 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino torna a Dresda dopo il dominio della passata stagione : Stavolta Federico Pellegrino, a Dresda, ha un avversario in meno. Johannes Klaebo, il suo grande rivale, ha deciso di saltare la prova sprint di Dresda, provato dalle fatiche del vittorioso Tour de Ski. L’occasione per fare punti importanti nell’ottica della Coppa del Mondo di specialità, dunque, c’è, e proprio nel luogo in cui l’anno scorso ha incantato. Un anno fa, infatti, Pellegrino messo a segno un memorabile bis in ...

Sci - slalom speciale : dominio austriaco nella prima manche di Zagabria : dominio austriaco nella prima manche dello slalom speciale di Coppa del mondo di sci a Zagabria. È al comando Marco Schwarz in 51.80, seguito dai connazionali Marcel Hirscher in 52.17 e Manuel Feller in 52.22. Gli italiani sono in ritardo: dopo la prova dei primi trenta ...

Sci - slalom speciale : dominio austriaco nella prima manche di Zagabria : dominio austriaco nella prima manche dello slalom speciale di Coppa del mondo di sci a Zagabria. È al comando Marco Schwarz in 51.80, seguito dai connazionali Marcel Hirscher in 52.17 e Manuel Feller ...

Sci alpino - dominio austriaco nella prima manche dello slalom maschile di Zagabria : Moelgg tredicesimo : Schwarz-Hirscher-Feller: dominio austriaco nella prima manche dello slalom di Zagabria. Qualificati Moelgg, Tonetti, Razzoli e Gross, si riparte alle 15.30 Rivedremo quattro italiani nella seconda manche dello slalom maschile di Zagabria (ore 15.30, diretta tv Raisport ed Eurosport 1). Si sono qualificati, infatti, Manfred Moelgg, Riccardo Tonetti, Giuliano Razzoli e Stefano Gross. Il migliore è stato Moelgg che ha chiuso con il ...