Maradona attacca i vertici Fifa | ' ' Boban? Lo aspetto sul ring' '

(Di sabato 2 febbraio 2019) Non è sicuramente un bel periodo per Diego Armandodopo la recente operazione per emoraggia gastrica e il pessimo inizio di campionato dei suoi Dorados nella Serie B messicana.Il Pibe de Oro come riporta il Mundo Deportivo hato duramente la, incapace di mantenere le promesse di cambiamento dopo la mala gestione del suo acerrimo nemico Sepp Blatter. Diego ha perciò deciso di rinunciare alla fascia di capitano della squadra delle Leggendeesprimendosi così: ''Ho detto a Gianni Infantino che non sarò il capitano della squadra delle leggende, perché da quando Blatter e Grondona sono andati via non è cambiato niente nella. Hanno tenuto giocatori come Marco Van Basten, Ruud Gullit e me in una stanza come cani. È stata una mancanza di rispetto totale. Ora inizierò a dire le cose che so sulla nuova''.Parole durissime anche verso Zvonimir, che ...