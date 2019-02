Il meteo estremo infrange record in tutto il mondo | dal Gennaio più caldo di sempre in

meteoweb.eu

(Di sabato 2 febbraio 2019) Città americane più fredde dell’Artico, l’inferno in Australia, neve suil Regno Unito. È appena passato un mese del 2019 e irologici stanno già parlando di modellirologici estremi che hanno paralizzato città sparse inil globo.Negli Stati Uniti, nel corso di questa settimana circa 200 milioni di americani hanno subito gli effetti di un’ondata di gelo senza precedenti che ha portato le temperature a -49°C e provocato almeno 23 vittime, per non parlare degli enormi disagi nei trasporti con migliaia di voli cancellati inil Midwest. Nella giornata di giovedì 31, le temperature in 11 stati degli USA sono state più basse di quella di Utqiagvik, la città più settentrionale dell’Alaska, situata nel Circolo Polare Artico. Nelle città più colpite, come Chicago e Minneapolis, le autorità hanno esortato i residenti a non uscire di casa per il pericolo di ...