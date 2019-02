Gilet gialli restano compatti | ancora scontri a Parigi nel dodicesimo atto dedicato ai

huffingtonpost

(Di sabato 2 febbraio 2019) Più, meno in provincia, ma il movimento - giunto oggi al 12/odella sua protesta - tiene duro. I leader della piazza si sono compattati nella capitale, dove oggi c'è stato il corteo più numeroso, 14.000 persone, per rendere omaggio alle "teste rotte", i feriti. E in prima fila c'erano loro, quelli che hanno perso un occhio o che hanno la gamba ingessata. Ma a place de la Republique sono tornati i casseur, protagonisti di violenticon la polizia.Erano 58.600 iin tutta la Francia, contro 69.000 della settimana scorsa. Ma aerano 14.000 e i conti sono stati fatti, per la prima volta, da un organismo indipendente e non dalla polizia.Il movimento è apparso compe deciso ad andare avanti, almeno fino al 15 marzo, giorno in cui si concluderà il Grande dibattito nazionale voluto da Macron. Ma la ...