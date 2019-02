wired

: 5 fumetti sperimentali - Wired - GabrieleOrlando : 5 fumetti sperimentali - Wired - walterwhiteITA : 5 fumetti sperimentali - afnewsinfo : 'Il fumettista olandese Typex arriva in Italia per presentare la sua biografia disegnata della vita di Andy Warhol,… -

(Di sabato 2 febbraio 2019) Dove non sei tu, di Lorenzo GhettiLife, di Philipp MeyerBuilding stories, di Chris WareCome svanire completamente, di Alessandro BaroncianiMalaria, di Edson OdaL’artista olandese Typex arriva in Italia per un tour nelle librerie, dedicato al lancio della sua nuova opera: Andy, dedicata alla vita di Andy Warhol (Bao Publishing, 562 pp, 29 euro). E quale mezzo più adatto per raccontare la storia del padre della Pop Art che non il fumetto, i cui canoni e stili furono nobilitati proprio dalla stessa corrente artistica di cui Warhol fu tra i massimi esponenti? Così si chiude il cerchio, il fumetto ispira l’arte che a sua volta torna a essere bande dessinée. Sì, perché la graphic novel di Typex non si accontenta dello stile tradizionale tipico delle biografie ao del graphic journalism. No: l’artista olandese reinventa la composizione dell’opera, introducendo ogni ...