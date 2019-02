Qatar nella storia | 3-1 al Giappone e prima vittoria in Coppa d’Asia a due anni dal

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Lavolta, in casa, a dueda un mondiale vissuto da organizzatore. Ilha battuto per 3-1 il più quotatoe ha conquistato lad’Asia della suadavanti al pubblico dello Zayed Sports City Stadium. Il torneo torna così in Medio Oriente (l’ultima nazionale a vincere la competizione fu l’Iraq nel 2007), dopo che le precedenti due edizioni erano state vinte dall’Australia e dallo stessofinale giocata ad Abu Dhabi, la nazionale guidata dallo spagnolo Felix Sanchez si è portata in vantaggio al 12′ con Almoez con una spettacolare rovesciata. Al 27′ il raddoppio a firma di Hatim con un bel sinistro a giro dalla distanza. Ilha accorciato le distanze al 69′ con Minamino (primo gol subito dalin tutto il torneo) ma all’82′ l’arbitro ha visto un mani di Yoshida e dal dischetto Afif ha ...