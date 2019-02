Ossa in Nunziatura | pm di Roma chiederà l’archiviazione

Né Emanuela Orlandi né Mirella Gregori - le Ossa ritrovate in Nunziatura appartenevano a due antichi romani : I misteri di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori restano irrisolti, ma ora gli specialisti hanno una verità sulle ossa ritrovate nella Nunziatura apostolica di Via Po a Roma. appartenevano a due antichi romani, morti fra il 90 e il 230 d.C. e sepolti nella necropoli che sorgeva sulla via Salaria.A risolvere il dilemma, si legge sul Corriere della Sera, sono stati gli specialisti del laboratorio Circe di Caserta. Da quei resti è ...

Caso Orlandi : le Ossa ritrovate in Nunziatura a Roma risalgono al 90-230 dopo Cristo : Tanto rumore per nulla. Le ossa scoperte per Caso lo scorso 30 ottobre, durante i lavori di ristrutturazione in una dependance nella sede della Nunziatura Apostolica di Roma risalgono all’età imperiale, con una datazione che varia tra il 90 ed il 230 dopo Cristo. E pensare che quando furono rinvenute si pensò che potessero essere i resti di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, le due giovani scomparse nel 1983 dalla Capitale. Ancora una volta non ...

Emanuela Orlandi - le Ossa ritrovate nella Nunziatura Apostolica risalgono a un periodo tra il 90 e il 230 dopo Cristo : Fra il 90 e il 230 d.C. . Piena età imperiale, e comunque paleocristiana. Poco meno di 2.000 anni fa. A tale periodo risalgono le ossa ritrovate nella sede della Nunziatura Apostolica di Roma il 30 ottobre scorso e che inizialmente si ipotizzava potessero appartenere a Emanuela Orlandi o a Mirella Gregori, le due ragazzine scomparse nel 1983, uno dei grandi misteri irrisolti della storia italiana. Già il 22 novembre scorso, la Procura di Roma ...

Ossa nella Nunziatura : «I resti risalgono al ’64 e sono di un uomo - lo dice il Dna» : L’inchiesta sui due scheletri ritrovati, per i pm «la datazione risale a prima del 1964». Gli esami della Scientifica confermano che non appartengono nè a Emanuela Orlandi nè a Mirella Gregori scomparse nel 1983 per la presenza del cromosoma Y