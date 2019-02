termometropolitico

: #Sanremo2019. #Mahmood, il testo di Soldi - IOdonna : #Sanremo2019. #Mahmood, il testo di Soldi - GabryAnton : #Sanremo2019:ecco come sono le 24 canzoni in gara - infoitcultura : Mahmood a Sanremo 2019: età, altezza e vita privata. Chi è -

(Di venerdì 1 febbraio 2019): età,. Chi è Chi èDopo essersi aggiudicato la vittoria aGiovani 2018, l’artista“vince il pass” per entrare a far parte dei 24 “Big” in lista per. Scopriamo di più su uno dei tanti giovani talenti pronti a sfidarsi a suon di note.Da X Factor aGiovani, chi èè il nome d’arte scelto da Alessandro Mahmoud, nato nel settembre del 1992 a Milano. I suoi tratti che affascinano sono dovuti alla madre sarda e al papà egiziano. L’artista (26 anni) ha coltivato fin da piccolo la sua passione per la musica. A 12 anni, infatti, ha iniziato a prendere lezioni di canto e chitarra per poi dedicarsi allo studio approfondito del pianoforte. Partecipa fin dalla tenera età a concorsi canori, fino a che non entra a far parte del coro Glick. ...