L’ex portavoce di Appendino indagato per estorsione nei confronti della sindaca 

Forza Italia - il nuovo capo della comunicazione alla Camera è L’ex portavoce di Alfano : Una fedelissima di Angelino Alfano torna in Forza Italia. Non si tratta dell’ennesimo ritorno politico, ma di un cambio della guardia al vertice della comunicazione berlusconiana a Montecitorio. Maria Stella Gelmini, presidente dei deputati azzurri, avrà un nuovo speaker: si tratta di Danila Subranni, ex assistente e portavoce storico di Alfano. La nomina, riferiscono fonti azzurre, verrà ufficializzata presto, ma già ieri Subranni si ...