Le femministe contestano Pillon | spintoni e insulti alla conferenza

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Momenti di tensione a Roma durante una convegno con il senatore della Lega Simone, primo firmatario di un disegno di legge sull'affido condiviso molto contestato da movimenti e associazioni. Un gruppo didel collettivo "Non una di meno" è entrata in sala intonando cori e interrompendo la. Poi qualche momento di tensione, con.La riunione si svolgeva nell'aula consiliare del I Municipio capitolino e riguardava i temi della famiglia e della natalità. All'improvviso le donne hanno fatto irruzione con cartelli e striscioni. Quando un partecipante si è alzato per rispondere alle, si è quasi arrivati alle mani.Secondo le dimostranti il ddl(qui la SCHEDA) è "un attacco alle conquiste delle donne". Di tutt'altro parere gli esponenti della Lega. Il senatore William De Vecchis e il consigliere Marco Veloccia hanno commentato le ...