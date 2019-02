Juve | Dybala a riposo contro il Parma?

Juventus - sei possibili cambi di formazione contro il Parma : torna Mandzukic riposa Dybala : Questa mattina, la Juventus si è allenata alla Continassa per mettere nel mirino il match contro il Parma. I bianconeri quando sono arrivati al JTC hanno trovato i campi imbiancati, visto che su Torino da ieri nevica. Nel corso della seduta mattutina, Massimiliano Allegri ha dunque fatto tutte le prove tattiche e ha provato la formazione che schiererà domani sera. Il tecnico livornese è intenzionato ad affidarsi al 4-3-3, anche se rispetto a ...

Juventus - caso Dybala : a secco in campionato da tre mesi : TORINO - La Juventus cerca il riscatto immediato in campionato dopo l'eliminazione in Coppa Italia con la sconfitta sul campo dell'Atalanta . I bianconeri, oltre alla possibile emergenza in difesa con ...

Calciomercato Juve - Dybala potrebbe essere ceduto : Eriksen tra i possibili eredi (RUMOURS) : Uno dei calciatori piu' chiacchierati del momento è sicuramente Paulo Dybala. L'attaccante argentino, infatti, non sta sicuramente avendo il rendimento degli anni passati. Il motivo può essere ricercato nella presenza di Cristiano Ronaldo, giocatore che ora è il capocannoniere della Juventus, diventato il rigorista della squadra, oltre ad essere anche il calciatore designato per le punizioni. Dybala, dunque, ha visto diminuire di gran lunga le ...

Juventus - Dybala : 'Perdere fa male - rialziamoci insieme' : 'Quando sei abituato a vincere, perdere fa male'. Così Paulo Dybala, su Twitter, dopo la sconfitta e l'eliminazione dalla Coppa Italia. 'rialziamoci e reagiamo insieme', aggiunge l'argentino, sotto ...

Juventus - Bernardeschi e Dybala invocano l'unità del gruppo dopo il KO di Bergamo : Per la Juventus, ieri sera, è arrivata una brutta sconfitta contro l'Atalanta per 3-0 in Coppa Italia. Gli uomini di Massimiliano Allegri non hanno saputo affrontare l'avversario nel giusto modo e, complice anche qualche errore dei singoli, sono arrivati i gol dei nerazzurri. Nel secondo tempo si aspettava una reazione della Juve che però non è arrivata. Dunque i bianconeri escono dalla Coppa Italia: questa sconfitta ha lasciato grande amarezza ...

Juventus - Dybala : "Quando sei abituato a vincere - perdere fa male" : Rialziamoci e reagiamo assieme! Un post condiviso da Sport Mediaset , @sportmediaset, in data: Gen 31, 2019 at 2:52 PST Gli fa eco Pjanic, ieri tornato in campo nel finale, che non dimentica di fare ...

Juventus-Real Madrid - quanti possibili affari : Dybala è solo l'ultimo : Il Real Madrid vuole Paulo Dybala ed è pronto a investire fino a 100 milioni di euro: questa l'indiscrezione riportata stamani dal quotidiano inglese 'The Sun'. Un interesse non nuovo quello dei ...

Calciomercato Juventus - super offerta del Real Madrid per Dybala : Calciomercato Juventus – Sono ore calde per quanto riguarda il Calciomercato, in particolar modo assalto del Real Madrid per l’attaccante Paulo Dybala. La bomba viene lanciata direttamente dal Sun, i Blancos sarebbero infatti pronti ad offrire alla Juve 105 milioni per il fantasista argentino, nel dettaglio la Joya rappresenta la prima scelta del Real Madrid per il reparto offensivo. Florentino Perez dovrà superare la ...

Juventus-Chievo - le pagelle : potenza Bernardeschi e Dybala regala spettacolo : TORINO - Ecco le pagelle di Juventus e Chievo dopo il successo per 3-0 dei bianconeri all' Allianz Stadium contro i veneti. JUVENTUS PERIN 6.5 Subito una buona respinta su Meggiorini. Poi subisce ...

Juve-Chievo - Allegri : 'Dybala super partita. Ronaldo? Oggi aveva sbagliato un rigore in allenamento' : ... invece i ragazzi si sono dimostrati maturi e con grande responsabilità", è questa l'analisi di Max Allegri ai microfoni di Sky Sport nel post gara del match vinto dalla Juventus contro i gialloblù. ...

Juve - Allegri : "Una vittoria in meno per il traguardo finale. Che Dybala e Ronaldo..." : "Abbiamo fatto una buona gara, non era semplice: poteva esserci stanchezza e poca attenzione, invece ho visto ragazzi maturi e di grande responsabilità. E' arrivata un'altra vittoria, una in meno ...

Juventus-Chievo - Allegri nel post gara : le lodi (forzate) a Dybala e l’analisi su Kean : Juventus-Chievo, Allegri ha spaziato nel post partita dai trasferimenti di Boateng e Higuain, sino alla prova di Dybala Juventus-Chievo, il tecnico bianconero Max Allegri si è sentito in dovere di lodare Dybala dopo la gara odierna. Una gara buona ma di certo non al livello del Dybala che conoscevamo, ma Allergri ai microfoni di Sky ne ha voluto parlare in questi termini, senza che nessuno gli ponesse una domanda sulla Joya: “Vederlo ...

Juventus-Chievo 0-0 La Diretta In attacco spazio a Dybala e Ronaldo : Ancora imbattuta e con un ruolino di marcia da record, la Juventus comincia il proprio girone di ritorno tra le mura amiche. Gli uomini di Allegri sono reduci da due partite difficili, condizionate ...

Juventus-Chievo live dalle 20.30 : in attacco spazio a Dybala e Ronaldo : Ancora imbattuta e con un ruolino di marcia da record, la Juventus comincia il proprio girone di ritorno tra le mura amiche. Gli uomini di Allegri sono reduci da due partite difficili, condizionate ...