Il re fanciullo | storia e ritratto di Luigi XV

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Sin dall’infanzia la morte lo aveva ossessionato. Di fatto fu privato dell’affetto dei genitori e dei fratelli.XV, il re, era nato a Versailles il 15 febbraio del 1710, terzogenito diDi Borgogna e di Maria Adelaide di Savoia. Lui, gracile principino di due anni, fu assegnato dal destino per ereditare la corona del Re Sole. Era stato allevato con il terrore di morire da un momento all’altro, così al minimo raffreddore, si temeva per la sua vita. Il principino così si era abituato all’idea della propria fine. Tuttavia ciò non accade. A soli cinque anni salì al trono alla morte del bisavolo il primo settembre del 1715. Sulla base delle disposizioni testamentali diXIV, la presidenza del consiglio di reggenza spettò a Filippo II duca D’Orleans che governò di fatto la Francia sino alla sua morte, avvenuta il 2 dicembre 1723, insieme al cardinale Guillaume ...