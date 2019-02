Dragaggio porto Pescara | Giampieri | stiamo operando con la massima celerità

Maltempo - esondazione del Fiume Mazaro : vertice per di Dragaggio del porto canale : Un vertice tecnico, voluto dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, per trovare una soluzione definitiva che consenta di procedere al dragaggio del porto canale e della foce del Fiume Mazaro di Mazara del Vallo, la cui esondazione , lo scorso novembre, ha provocato gravi disagi agli abitanti della cittadina trapanese. Ne hanno discusso stamane a palazzo d’Orleans il commissario per il dissesto idrogeologico Maurizio Croce, il ...

Maltempo Emilia-Romagna : piano straordinario da 1 milione per il Dragaggio del Porto Canale a Cesenatico : Un piano straordinario che in due anni, tra il 2019 e il 2020, metterà a disposizione 1 milione di euro per il dragaggio del Porto Canale, a Cesenatico. Interventi per 605 mila euro già appaltati o in fase di progettazione e al via nei prossimi mesi su tutta la costa forlivese-cesenate, con il ripascimento complessivo di 150 mila metri cubi di sabbia per prevenire l’erosione della spiaggia. E nuove risorse regionali per circa 300 mila ...