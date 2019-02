Concorso straordinario infanzia e primaria | Usr Lazio | prime prove orali dal 20 febbraio

Inclusione Infanzia e Primaria : accompagnamento al Concorso straordinario : L’Inclusione scolastica è un modo di concepire, organizzare, progettare e valutare l’attività in classe. Se considerata nell’ottica del docente, l’Inclusione si realizza attraverso la condivisione di obiettivi didattici, mediante la costruzione di “ponti” pedagogici tra la dimensione dell’aula, della famiglia e della scuola. Una scuola inclusiva è una scuola comunità. A questa tematica è dedicato il corso di formazione online promosso da una ...

Concorso straordinario Lombardia - avviso estrazione lettera : In merito al Concorso Straordinario bandito a novembre per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente della scuola primaria e infanzia, cominciano ad essere avviate le operazioni preliminari. Dopo l’Usr Lazio, è ora la volta dell’Usr Lombardia. estrazione lettera per il sostenimento della prova orale In data 30 gennaio 2019 l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia ha pubblicato un comunicato avente ad ...

Da Bologna con furore : il Concorso straordinario sarà impugnato dai laureati : Il concorso straordinario docenti della scuola primaria e dell’infanzia, analogamente a quanto già avvenuto con quello riservato ai docenti abilitati della scuola secondaria, approderà al vaglio della Consulta. La notizia del ricorso intentato da alcuni laureati in Scienze della Formazione Primaria del nuovo ordinamento aveva già fatto il giro nei diversi gruppi fb. “E’ incostituzionale”, afferma a Repubblica uno dei ...

Concorso straordinario infanzia/primaria : intervista a Luciano Scandura : Vi proponiamo l’intervista al Prof. Luciano Scandura, responsabile dell’Associazione MSA – scuola, a proposito della riapertura dei termini per il ricorso relativo al Concorso straordinario infanzia primaria. Riaperti i termini per il ricorso sul Concorso straordinario infanzia/primaria Dopo la vittoria al Tar di Roma, che ammette il primo diplomato magistrale alla partecipazione del ricorso straordinario infanzia/primaria, si ...

Concorso straordinario : posti “rubati” agli abilitati di SFP : 42mila domande per il Concorso straordinario: per assumerli tutti ci vorranno almeno dieci anni. Ma vediamo per chi erano questi posti che ora andranno ai diplomati magistrali. I posti per Scienze della Formazione Il dm 249/2010 (a firma Gelmini) prevede che per il percorso di Scienze della Formazione Primaria ogni anno venga definito un fabbisogno nazionale di circa 5000 posti. Il primo ciclo di SFP N.O. è cominciato a settembre 2011. Ad oggi ...

Pubblicazione graduatorie di merito Concorso straordinario per luglio difficile : La domanda che si fanno i docenti della scuola primaria e dell’infanzia è: quando i vari uffici scolastici regionali pubblicheranno i calendari delle prove orali? A giudicare dalle prime notizie che arrivano da alcune regioni del centro nord, è da escludere che ciò possa avvenire entro febbraio. A Viale Trastevere auspicavano addirittura la formazione delle graduatorie di merito regionali entro luglio. La nota MIUR n. 129 dell’11 gennaio ...

Preparazione al Concorso straordinario con Andis Toscana : In vista della pubblicazione dei calendari dei colloqui orali relativi al concorso straordinario riservato ai docenti della scuola primaria e dell’infanzia, le diverse sigle sindacali si mobilitano per attivare corsi di Preparazione. Tra gli altri segnaliamo l’iniziativa della FLC CGIL Pistoia dedicata ai docenti della regione Toscana. L’avviso Parte il corso di Preparazione al concorso straordinario riservato per infanzia e ...

Concorso straordinario infanzia e primaria : primo accoglimento cautelare : primo accoglimento del Tar Lazio in favore dei diplomati magistrali ammessi al Concorso straordinario infanzia e primaria. Il 2019 si apre all’insegna del principio di equità tra docenti delle scuole paritarie e docenti delle scuole statali. L’ordinanza cautelare n. 7916/2018 – RG 13249/2018, rilasciata dal Tribunale Amministrativo per il Lazio dietro un ricorso presentato dai legali Santonicola, Esposito e Salerno, ammette al ...

MSA - Primo diplomato magistrale ammesso al Concorso straordinario infanzia/primaria : Ultime notizie 31/12 – Pubblichiamo un importante comunicato stampa inviatoci dall’Associazione degli insegnanti MSA a proposito dell’accoglimento da parte del Tar di Roma di un ricorso presentato da un insegnante diplomato magistrale, il quale sarà ammesso alla partecipazione del concorso straordinario infanzia/primaria. Ecco di seguito il testo integrale del comunicato. In data odierna il Tar di Roma ammette il Primo ...

Concorso straordinario - sedi e data della prova orale : Il 12 dicembre si è conclusa la presentazione delle domande per la partecipazione al Concorso straordinario per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente della Scuola Primaria e dell’Infanzia. Da quanto reso noto è molto alto il numero delle domande pervenute. Si parla infatti di ben oltre 42.000 iscritti, con la Lombardia come regione col maggior numero di partecipanti (più di 8.000). Ma dove e quando si terrà la prova ...

Concorso straordinario infanzia e primaria - 42mila domande : le novità : È scaduto il termine per presentare la domanda per partecipare al Concorso straordinario infanzia e primaria: sono pervenute ben 42.708 candidature. Le regioni che hanno registrato il numero di iscrizioni più alto rispetto alle altre, sono la regione Lombardia, che ha collezionato 8.955 domande di iscrizione, la regione Lazio con 3815 candidati e la regione Piemonte che si classifica sul podio in terza posizione, raccogliendo 3747 iscritti. Se ...

Concorso straordinario non è tutela dei diplomati magistrali : I diplomati magistrali stanno vivendo una fase di transizione con stati d’animo differenti. La questione sul piano giudiziario non è ancora chiusa, come dimostra il rinvio al prossimo 20 febbraio della nuova adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Ai diplomati magistrali spetterebbero le Gae, soluzione ritenuta più ragionevole rispetto ad un Concorso limitato a pochi partecipanti. Il Coordinamento DMA Piemonte, in occasione delle ...

Concorso infanzia e primaria straordinario : la prova orale : Il Decreto ministeriale del 17 ottobre 2018 ha avviato le procedure straordinarie per il Concorso infanzia e primaria previste dall’art. 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge n. 87 del 12 luglio 2018 convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 9 agosto 2018, “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”. Il Concorso, il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie speciale concorsi ...

Scuola : 42mila domande per il Concorso straordinario - almeno dieci anni per assumere tutti : Al termine della giornata del dodici dicembre sono risultati ben 42 mila i docenti iscritti per partecipare al concorso, chiamata anche sanatoria, per la Scuola dell'infanzia e della primaria ma, stando ai calcoli, per molti insegnanti si preannuncia una lunga attesa per il ruolo; si pensa addirittura che potranno passare anche dieci anni. Vediamo nel dettaglio i numeri e le informazioni utili da sapere. Lombardia, Lazio e Piemonte: boom di ...