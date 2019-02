Che tempo che fa | Fabio Fazio vuole farsi cacciare? Clamoroso nuovo siluro a Salvini | chi

Maltempo - pioggia e neve al centro-nord. Disagi in molte zone. AnChe Milano si risveglia imbiancata – LE FOTO : Dal Piemonte all’Emilia-Romagna, continua il Maltempo al centro-nord. Nel Torinese e nel Cuneese la neve ha raggiunto i 40 centimetri nelle zone montuose, facendo scattare l’allerta valanghe. Scuole chiuse per precauzione ad Asti, Alessandria e Cuneo. Ottanta i centimetri attesi in Alto Adige, in particolare tra la Val d’Ultimo e le Dolomiti. Scuole chiuse Anche in dieci centri del Bergamasco, mentre a Venezia sono ...

Che tempo che fa - da Fabio Fazio va Claudio Baglioni : nel mirino c'è Matteo Salvini? : Claudio Baglioni sarà ospite a Che tempo che Fa di Fabio Fazio, domenica 3 febbraio dalle 20.35 su Rai1. Come lo scorso anno, Fazio ospita il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, al via martedì prossimo su Raiuno. I due, anni fa, avevano condotto Anima mia. Improbabile, vista l'

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “arancione” per temporali e forti raffiChe di vento : “Per venerdì 1 febbraio sono previste piogge di intensità elevata sui settori appenninici centro occidentali con possibilità di rovesci temporaleschi e parziale fusione del manto nevoso preesistente. Nella mattinata non si escludono anche fenomeni di pioggia che gela nelle valli appenniniche più interne tra il piacentino e il modenese, mentre nella pianura piacentina si prevedono fenomeni di pioggia mista a neve e pioggia dal pomeriggio. ...

Maltempo e neve anChe a Viterbo : oggi scuole chiuse : A Viterbo ha nevicato intensamente nelle scorse ore: imbiancato il capoluogo della Tuscia. Il sindaco Giovanni Maria Arena ha disposto per oggi la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, asili nido compresi, dopo “le precipitazioni a carattere nevoso che si sono verificate nella serata odierna sul territorio comunale di Viterbo, con apporto di neve al suolo. Rilevata la contingibilita’ della situazione e ravvisata ...

Maltempo - neve a Bologna e in Emilia : nella notte prevista anChe in Romagna : Arriva la neve anche a Bologna, dove i fiocchi bianchi stanno venendo giù da un paio d’ore, ma a causa della pioggia che ha preceduto la debole nevicata, la città non risulta ancora imbiancata. Dalla mezzanotte – spiega il centro meteo regionale – la precipitazione – che ha interessato dalla mattinata anche il Piacentino, il Parmense e il Reggiano con alcuni centimetri caduti – si sposterà dalla mezzanotte sul ...

Coppa Italia – Napoli - retroscena Ancelotti : “ecco perchè ho sostituito Allan a fine primo tempo. Mercato? Dico Che…” : Carlo Ancelotti analizza la sconfitta del Napoli nei quarti di Coppa Italia contro il Milan: l’allenatore partenopeo torna anche sul caso Allan, sostituito nell’intervallo fra i due tempi Sono bastate 2 partite in 3 giorni contro il Milan per aprire una piccola spaccatura in casa Napoli. Prima il pareggio in campionato, poi l’eliminazione dai quarti di Coppa Italia, due partite poco brillanti per i partenopei apparsi meno ...

Raffaella Fico ecco come si presenta ai follower dopo qualChe tempo : La showgirl Raffaella Fico da qualche tempo è poco attiva sui social e ormai quasi assente in TV. Raffaella Fico a quanto sembra non è più cerca dei riflettori del mondo dello spettacolo come un tempo ma si dedica alla sua Pia e al suo nuovo compagno, l’imprenditore Alessandro Moggi. dopo diversi giorni di silenzio, Raffaella è tornata a salutare i suoi fan su “Instagram” pubblicando una foto che la ritrae in primissimo piano, ma non tutti hanno ...

MICheLE PLACIDO/ 'Guardo con interesse al nuovo governo - diamogli il tempo - poi si vedrà' - 55 passi nel sole - : MICHELE PLACIDO è tra gli ospiti della seconda puntata di '55 passi Nel sole', lo show evento di Al Bano Carrisi e Romina Power

Milano : cura casa occupa 25 giorni anno - Cleanzy regala vouCher tempo libero : Milano, 29 gen. (Labitalia) - E’ di quasi 12 ore a settimana il tempo che i cittadini milanesi de[...]

GIORNI DELLA MERLA - ALLERTA NEVE IN LIGURIA/ Maltempo in Nord Italia : nevischio anChe al s : ALLERTA NEVE in LIGURIA e al Centro-Nord: i GIORNI DELLA MERLA e le previsioni meteo. Genova e Milano imbiancate a partire da domani

Che tempo che fa - Oiretta Berti con le sopracciglia tatuate : 'Mio marito...' - la reazione furiosa : Orietta Berti , ormai ospite fisso di Che tempo che fa , durante l'ultima puntata del programma andata in onda domenica sera ha ammesso di essere ricorsa a un piccolo aiutino: si è fatta tatuare le ...

Che tempo che fa - Oiretta Berti con le sopracciglia tatuate : "Mio marito..." - la reazione furiosa : Orietta Berti, ormai ospite fisso di Che tempo che fa, durante l’ultima puntata del programma andata in onda domenica sera ha ammesso di essere ricorsa a un piccolo aiutino: si è fatta tatuare le sopracciglia. La cantante ha raccontato che il marito Osvaldo però non l’ha presa molto bene: “Voleva am

Che tempo che fa - Maurizio Crozza ridicolizza Di Battista e Di Maio : "Uno fa la controfigura e l'altro..." : "Hai visto come gliela mena a Salvini?". Maurizio Crozza, a Che fuori tempo che fa, prende di mira tra gli altri Alessandro Di Battista e il Movimento 5 Stelle. Ma soprattutto, ridicolizza Luigi Di Maio: Dibba, gira il coltello nella piaga il comico genovese, "dice tutto quello che dovrebbe dirgli D

Che fuori tempo Che fa - Maurizio Crozza : 'Matteo Salvini deporta immigrati'. E Fabio Fazio resta muto : Nello studio di Fabio Fazio , a Che fuori tempo che fa di lunedì 28 gennaio, il bersaglio grosso è ovviamente Matteo Salvini , al centro del caso Sea Watch e colpito dalla richiesta di rinvio a ...