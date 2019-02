Alex e il trapianto di midollo | la mamma del bimbo ringrazia tutti con una lettera su

Il papà di Alex : «Mio figlio era come morto - dopo il trapianto gioca» : «Devo ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato e in particolare i tantissimi giovani che si sono messi in fila per donare il midollo osseo decidendo di dare una speranza a noi e a tanti malati che, come il nostro piccolo, aspettano il trapianto». Il papà di Alex Montresor ringrazia medici e gente comune nel giorno in cui l’ospedale Bambino Gesù di Roma annuncia che suo figlio è pronto per lasciare l’ospedale. Il piccolo, che ora ha 22 mesi, ...