I conti di Ferrari per il 2018 | utile netto in crescita del 46%

Ferrari - La crescita continua - superati tutti i target : La Ferrari ha chiuso un altro anno con risultati in crescita su livelli record. La Casa di Maranello ha inoltre rispettato e, in alcuni casi, superato i suoi target annuali, mettendo in preventivo un ulteriore miglioramento per tutti i suoi indicatori finanziari per il 2019.Le consegne superano le 9 mila unità. Le performance sono state ancora una volta sostenute dall'aumento delle consegne, che, nel rispetto dei target di inizio anno, hanno ...

Ferrari - John Elkann : 'Binotto e Camilleri per dare continuità e stabilità al team' : Ai nostri clienti e ai nostri tifosi in tutto il mondo garantiamo massima determinazione e responsabilità: lo stesso pretendiamo da chi vivrà e racconterà le tappe di questo nostro viaggio ...

Michael Schumacher - gli auguri della Ferrari : "Siamo tutti con te - continua a lottare!" : Il 3 gennaio è un giorno speciale. Non solo per Michael Schumacher, che taglia il traguardo dei 50 anni, ma anche per la Ferrari, che non ha perso l'occasione per fare gli auguri di buon compleanno (e non solo) al pilota più vincente della sua storia, con 5 campionati del mondo (sui 7 totali) portati a casa con la scuderia di Maranello."Il nostro campione compie 50 anni oggi - ha scritto il Cavallino rampante sul suo profilo ...

Schumacher - gli auguri della Ferrari 'continua a lottare - siamo tutti con te' : 'Una sua vittoria che mi è rimasta nel cuore? Quella in Spagna a Barcellona, perchè in realtà nessuno si aspettava che vincesse col bagnato - racconta Arrivabene a Sky Sport - Essere lì in quel ...

Silenzio assordante in casa Ferrari - Binotto e Arrivabene pronti alla definitiva resa dei conti : Nessuna notizia trapela da Maranello in questi giorni e, senza il tradizionale incontro di fine anno con la stampa, si alimentano spifferi e pettegolezzi La situazione in casa Ferrari non è così idilliaca come si possa credere, malumori e litigi covano sotto la cenere con il rischio di esplodere da un momento all’altro. Photo4/LaPresse Il Silenzio assordante che arriva da Maranello non fa che aumentare le certezze circa questi ...