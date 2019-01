Conte | ' Fino a giugno resto fermo Inter? Nessun contatto'

Allarme Pil - Conte "anticipa" la recessione"Dati negativi fino a metà 2019 - poi il riscatto" : La recessione economica sembra ormai assodata per l'Italia. E' stato Giuseppe Conte in prima persona a lasciarsi andare ad una previsione poco ottimistica per il dato sul quarto trimestre 2018, ammettendo che potrebbe registrare "un'ulteriore contrazione del Pil"

Allarme Pil - Conte "anticipa" la recessione : "Dati negativi fino a metà 2019 - poi il riscatto" : La recessione economica sembra ormai assodata per l'Italia. E' stato Giuseppe Conte in prima persona a lasciarsi andare ad una previsione poco ottimistica per il dato sul quarto trimestre 2018, ammettendo che potrebbe registrare "un'ulteriore contrazione del Pil"

PIL - Conte ANTICIPA LA RECESSIONE/ "Contrazione fino a giugno - poi riscatto" : dubbi anche da Ufficio Bilancio : Premier CONTE ANTICIPA RECESSIONE: 'possibile contrazione Pil nel secondo trimestre': allarme conti 'da giugno in poi recupero forte grazie alla Manovra'

Concerto del Primo Maggio - fino al 22 febbraio le iscrizioni per il Contest 1M Next per artisti emergenti : Sono aperte fino al 22 febbraio le iscrizioni on line su www.1mNext.it: i tre artisti vincitori si esibiranno sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma. Si tratta del contest del più grande ...

Reddito di cittadinanza - Conte : “Per i furbi che lavorano in nero c’è il carcere fino a 6 anni” : Il presidente del Consiglio Conte, a proposito del Reddito di cittadinanza, ha assicurato: "In fase attuativa saremo molto vigili contro i furbi che pensano di poter abusare di questa misura. Abbiamo previsto il carcere fino a 6 anni per chi fornisce dati falsi o continua a lavorare in nero. Mi sembra una pena sufficiente a scoraggiare qualsiasi furbetto"Continua a leggere

Senza freni i messaggi vocali WhatsApp : fino a 30 invii audio Contemporanei : I fan dei messaggi vocali WhatsApp avranno ben presto pane per i loro denti: nell'applicazione di messaggistica sarà prevista, nel breve periodo, una schermata dedicata alla gestione dei file audio che consentirà di ascoltare anteprime delle note più volte e poi organizzare l'eventuale condivisione delle stesse con una o più persone. Con buona pace di chi, al contrario, non sopporta proprio i lunghi messaggi vocali di amici e parenti. Ad ...

Manovra - Conte da Junker : “scesi fino al 2 - 04% siamo ottimisti” Reddito nei tempi previsti : Conte vede Junker e si discute di Manovra, scesi fino al 2,04% Nella negoziazione con l’Ue per il saldo della Manovra “dal 2,4% siamo potuti scendere al 2,04%”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al termine dell’incontro a Bruxelles con il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker. “Confidiamo di portare a casa una soluzione positiva”, ha aggiunto assicurando che comunque “Reddito di ...

Brexit - Barnier : “Per 700mila italiani in UK diritti fino al 2020. Conte? Ha voluto fortemente protezioni geografiche” : “La Brexit non ha valore aggiunto. E’ un negoziato loose-loose, in cui perdono tutti. E io personalmente sono molto triste per questa decisione del Regno Unito, ma la rispettiamo perché è una decisione democratica. E adesso bisogna attuarla”. Così Michel Barnier, il capo negoziatore europeo sulla Brexit, esordisce nel suo intervento alle Commissioni di Affari esteri e Politiche dell’Unione Europea di Camera e Senato. Si tratta della prima ...

Fino a 85 euro in Contenuti di Clash of Clans con l’acquisto di una carta regalo Google Play : Con l'acquisto di una carta regalo Google Play è possibile ricevere un bonus Fino a 85 euro in contenuti di Clash of Clans che comprendono oro e elisir. L'offerta è disponibile presso Carrefour dal 15/11/18 - 31/12/18 ed è valida per articoli in-game di Clash of Clans presso determinati rivenditori dal giorno 1/11/18 - 31/12/18 (le date di partecipazione possono variare in base al rivenditore). L'articolo Fino a 85 euro in contenuti di Clash of ...