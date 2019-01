Caso Diciotti | Salvini | ' Il processo sarebbe un' invasione di campo'

Porta a porta - Salvini bombarda i giudici sul Caso Diciotti : "Chiara invasione di campo" : "Se l'ho fatto per interesse pubblico o mio capriccio personale lo dovrà dire il Senato". Matteo Salvini si dice "tranquillo" dagli studi di porta a porta con Bruno Vespa sulla decisione della giunta per le autorizzazioni sulla richiesta di procedere nei suoi confronti da parte del Tribunale dei min

Diciotti - Salvini : “Processo sarebbe invasione di campo”. Conte : “Parlare di immunità su questo Caso è un falso” : Parlare di immunità è uno strafalcione giuridico, definire questo voto un salva-Salvini è un falso che rischia di favorire il dibattito pubblico. Bisogna avere chiaro il quesito giuridico a cui saranno chiamati a rispondere i senatori: se abbia agito per il perseguimento di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o di un interesse pubblico inerente alla funzione di governo o se abbia agito al di fuori del suo ruolo ministeriale per ...

Giuseppe Conte difende ancora Matteo Salvini sul Caso Diciotti : Il premier Giuseppe Conte, ancora una volta, prova a spostare i riflettori da Matteo Salvini all'intero governo sul caso Diciotti e sulla questione della richiesta di autorizzazione a procedere chiesta dal tribunale dei ministri di Catania. Insomma, come già HuffPost ha scritto ieri, una sorta di scudo umano per salvare il ministro dell'Interno e l'esecutivo."Parlare di immunità è uno strafalcione giuridico, definire questo ...

Matteo Salvini - l'affondo di Pier Ferdinando Casini sul Caso Diciotti : 'Il M5s si mangerà un piatto di me***' : Bastava che avessero capito per tempo che quella di Salvini sui migranti della Diciotti fu una scelta politica. E, invece, si sono fatti prendere dal raptus, dalla scorciatoia del processo e ora ...

L’ironia di Gasparri che prova a ridicolizzare Di Maio e il Movimento 5 Stelle sul Caso Diciotti-Salvini : Maurizio Gasparri con spiccata ironia cerca di attaccare Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle sulla questione del processo a Salvini per la Diciotti Luigi Di Maio e i grillini? Farebbero bene a rivolgersi a Maria De Filippi e a C’è posta per te, il programma di Canale 5. Questo in estrema sintesi il pensiero di Maurizio Gasparri, che picchia durissimo contro i grillini per il caso-Diciotti e il goffo tentativo di chiamarsi parte in causa ...

Il Caso Diciotti non ha gettato discredito sull’Italia e no - il M5S non è spacciato : Nello stesso giorno in cui la Giunta per le Immunità del Senato, riunita per discutere sulla richiesta di autorizzazione a procedere del tribunale dei ministri di Catania per processare il ministro dell’Interno che aveva vietato per 5 giorni lo sbarco dei 177 migranti a bordo della Diciotti, ha ricevuto la memoria firmata da Conte, Di Maio e Toninelli con cui il governo rivendica la condivisione della decisione, arriva anche lo sblocco del ...

Caso Diciotti - Salvini : "Nessun pericolo per il governo" : La tenuta del governo di Giuseppe Conte non sarà messa in discussione dal voto in Senato sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il Caso della nave Diciotti. Lo ha riferito lo stesso Ministro dell'Interno dopo aver preso parte al question time alla Camera dei Deputati.Salvini si è detto fiducioso non soltanto del voto a suo favore da parte del Movimento 5 Stelle, ma è convinto che l'intero Senato lo supporterà ...

Caso Diciotti - sì o no al procedimento : ecco come funziona il voto su Salvini : Quanto peserà l'assunzione di responsabilità politica da parte dell'intero Esecutivo? È ovvio che la posizione di Salvini uscirà rafforzata quando il premier Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Danilo ...

Risvegli. Salvini vede ora tutti le insidie del Caso Diciotti : La divisa se la toglie giusto per entrare in aula, dove è obbligatoria la giacca per gli uomini. Ma appena fuori dall'aula, già lì in Transatlantico, subito dopo aver fornito risposte vaghe alle domande dell'opposizione nel question time, Matteo Salvini si rimette in ordine: giubbotto della polizia addosso. Come sempre, anche in Parlamento. Ma oggi è evidentemente teso.Gli applausi dei suoi nell'aula di Montecitorio, ...

Perché il Caso Diciotti è il punto di non ritorno del Governo Conte : Nonostante Conte ci abbia messo la faccia, la questione Diciotti è tutt'altro che risolta. Se Di Maio vota sì, allora sconfessa una decisione collegiale che è diventata il simbolo del nuovo corso dell'intero Governo in tema di immigrazione. Se Di Maio vota no, rinnega esplicitamente uno dei punti cardine dello spirito del Movimento 5 Stelle e dimostra tutta la sua subalternità a Salvini.Continua a leggere

Il governo non rischia sul Caso Diciotti - dice Salvini : "Non c'è nessun pericolo per il governo. Passo le mie giornate lavorando, non elucubrando sui forse". Matteo Salvini, parlando con i giornalisti, si dice sicuro che il caso Diciotti non metta a rischio l'esecutivo. Oggi si è riunita la Giunta per le elezioni e le immunità che dovrà decidere se dare il via libera alla richiesta di autorizzazione del Tribunale dei ministri di Catania per procedere in giudizio nei confronti del ...