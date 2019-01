Cagliari | Carli | ' Sau? Cessione difficilissima | ma'

calciomercato

: RT @DiMarzio: #Cagliari, #Carli: 'La richiesta di #Farias ci ha infastidito, #Sau cessione dolorosa'????? - Quellidelsito : RT @DiMarzio: #Cagliari, #Carli: 'La richiesta di #Farias ci ha infastidito, #Sau cessione dolorosa'????? - official_marcks : RT @DiMarzio: #Cagliari, #Carli: 'La richiesta di #Farias ci ha infastidito, #Sau cessione dolorosa'????? -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Marcello, direttore sportivo del, parla a Sky Sport delladi Marco: 'L'uscita diha un altro sapore: per noi è stato difficilissimo, ci dispiaceva non dargli la possibilità di non andare alla Samp. Per lui è una buona ...