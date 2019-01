San Pellegrino | la bottiglia d' acqua è ancora più ' verde' Grazie ai nuovi camion più

Sci alpino - Sofia Goggia si allena a Passo San Pellegrino : si avvicina il ‘nuovo’ debutto a Garmisch : Goggia prepara a Passo San Pellegrino il rientro di Garmisch. Le convocate per la tappa tedesca, prima chiamata per Elena Dolmen Continuano i passi di avvicinamento di Sofia Goggia verso il rientro agonistico. La campionessa olimpica di discesa femminile ha fatto da apripista oggi ad un supergigante Fis maschile disputato sull’Olympia delle Tofane di Cortina, successivamente si è trasferita a Passo San Pellegrino, dove martedì 22 e ...

Sci alpino – Sofia Goggia sulle piste della Ski Area San Pellegrino per preparare il suo rientro : Sofia Goggia prepara il suo rientro sulle piste della Ski Area San Pellegrino Sofia Goggia, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Pyeongchang 2018, vincitrice della Coppa del mondo di discesa libera 2018 e detentrice del record di 13 podi ottenuti in una sola stagione della Coppa del Mondo ha scelto le piste della Ski Area San Pellegrino in Val di Fassa per preparare il rientro dopo lo sfortunato infortunio al malleolo

