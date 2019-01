ilnapolista

: I prodotti in plastica monouso rischiano di invadere i nostri mari e, tramite la catena alimentare, arrivano fino a… - Europarl_IT : I prodotti in plastica monouso rischiano di invadere i nostri mari e, tramite la catena alimentare, arrivano fino a… - TigreNeoborbone : RT @napolista: Nuove norme antirazzismo, la Figc decide per sospensione più rapida Da domani in vigore. Ridotti i passaggi per la sospensio… - SSCNapoliNews : Nuove norme antirazzismo, la Figc decide per sospensione più rapida -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Razzismo nel calcio arrivano le. Dal 31 gennaio si cambia. Lasnellisce la procedura per portare all’interruzione delle partite per cori razzisti o di discriminazione territoriale.ECCO LEPrima dell’inizio della gara, se il responsabile dell’ordine pubblico o uno dei collaboratori della procura federale rilevi uno o più striscioni, o cori o grida, di discriminazione ordinerà all’arbitro di non iniziare la gara”. Se nel corso della gara, l’arbitro ‘anche su segnalazione del responsabile dell’ordine pubblico dello stadio’ dispone l’interruzione temporanea della gara ai calciatori che si piazzeranno al centro del campo e solo in quel momento il pubblico ‘sarà informato sui motivi che hanno determinato il provvedimento’. In caso di prolungamento dell’interruzione temporanea, l’arbitro potrà ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoio. ...