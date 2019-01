Napoli - la mamma rapinata davanti alla scuola : «Minacciata con la pistola - in auto avevo due bambini» : Terrorizzata per la rapina subita davanti la scuola in cui ogni mattinata accompagna i suoi i propri figli, Maria non rivela il cognome nel timore di ritorsioni. davanti agli occhi ancora la scena di...

Napoli - mamma rapinata mentre accompagna i figli a scuola : 'Mi hanno puntato la pistola in faccia' : Nuovo allarme sicurezza nel quartiere Colli Aminei. A finire nel mirino dei malviventi, stavolta, una mamma che stava accompagnando i suoi bambini a scuola. Intorno alle 8.30, a via Nicolardi - a ...

Cardito (Napoli) : bimbo ucciso di botte - arrestato il convivente della mamma : A Cardito, in provincia di Napoli, una furiosa lite familiare è finita in tragedia, causando la morte di un bambino di soli 7 anni, ucciso di botte. Inoltre è stata ferita la sorella di 8 anni e la madre di 30 anni, che sono state soccorse con urgenza e portate all'ospedale Santobono di Napoli. A causare le percosse il convivente della donna, di 24 anni, nato in Italia e di origini tunisine. Durante la lite, in casa, oltre alla donna e i due ...

La mamma muore a Napoli e ragazzo non ha i soldi per il biglietto : colletta dei carabinieri per comprarlo : Una storia che commuove. Una storia che in questo mondo in cui ormai ognuno pensa a se stesso fa notizia sta facendo il giro del web e ha portato all’attenzione degli italiani un gesto bellissimo di grande sensibilità. I protagonisti di questa storia sono i carabinieri della Stazione di Bernalda, comune italiano di 12.480 abitanti della provincia di Matera, in Basilicata, e un giovane tunisino. Nel tardo pomeriggio di giovedì 24 gennaio, ...

