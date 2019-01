' Linguaggio violento' | ' Inappuntabile' Scontro Fornero-Salvini in diretta tv

ilgiornale

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Due domande, quelle rivolte da Elsaa Matteodurante l'ultima puntata di Di Martedì su La7. Quesiti cui il leader della Lega ha risposto e che hanno scatenato una reazione applaudita dal pubblico in studio."Poiché quota 100 non cancella la riformama si limita ad allentare i requisiti per il pensionamento, c'era bisogno di creare - anche attraverso ilspessoha usato - tanto risentimento, persino odio per arrivare a questo risultato? Non pensa di avere un po' esagerato?".A queste parole, Floris ha sottolineato "lo stile" della professoressa. E, sorridendo, ha risposto ironicamente con una sola parola: "". Ed è esplosa una risata in studio.Ma il ministro dell'Interno ha risposto anche sul merito all'ex ministro del Lavoro. "Sono 20 miliardi di euro in 3 anni - ha spiegato il leader del Carroccio - avranno diritto ad ...