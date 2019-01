Levante Vulcano | un lusso per pochi privilegiati

Levante Vulcano - un lusso per pochi intimi : WINTER EXPERIENCE - Intanto ha avuto inizio nel weekend la Maserati Winter Experience con la Coppa del Mondo di Snow Polo a St. Moritz, della quale Maserati è Team Sponsor e Auto Ufficiale. Le ...

Maserati Levante - Per la Suv del Tridente - arriva ledizione Vulcano : La Maserati presenta un'edizione limitata della propria Suv: la nuova Levante Vulcano, prodotta in soli 150 esemplari, destinati ai mercati europei e asiatici. Disponibile con entrambe le motorizzazioni benzina twin-turbo V6 da 350 CV e 430 CV, progettate da Maserati Powertrain e prodotte nello stabilimento Ferrari a Maranello, la Levante Vulcano si riconosce per lesclusiva tonalità opaca degli esterni "Grigio Lava". Completano il look ...

Maserati presenta l’edizione limitata Levante Vulcano : Maserati ha presentato un'edizione limitata del suo suv Levante, la "Vulcano", prodotta in soli 150 esemplari destinati ai mercati europei ed asiatici. Levante Vulcano è disponibile in entrambe le motorizzazioni benzina twin-turbo V6 da 350 CV e 430 CV, progettate da Maserati Powertrain e prodotte nello stabilimento Ferrari a Maranello. L'esclusiva tonalità opaca degli esterni "Grigio Lava" - spiega la Casa del tridente -, conferisce alle ...

Maserati Levante Vulcano : ecco la nuova serie speciale dedicata a Europa e Asia : Sotto il cofano, lo Sport Utility Vehicle nasconde un motore V6 biturbo a benzina da 3 litri che sviluppa una potenza di 350 e 430 CV , a seconda della versione scelta, , progettato da Maserati ...