Blitz al Comune di Capri | sequestrati pc e documenti alla società dei rifiuti

Corruzione - Blitz della Finanza al comune di Palermo : sequestrati documenti : blitz della Guardia di Finanza al comune di Palermo. Gli uomini delle fiamme gialle hanno sequestrato alcuni documenti negli uffici comunali del Polo tecnico comunale in via Ausonia e negli uffici delle Risorse umane di via Garibaldi. Il sequestro è avvenuto nell’ambito di un’inchiesta per Corruzione condotta dalla procura di Palermo, coordinata dall’aggiunto Sergio Demontis e dal sostituto Giovanni Antoci. Gli investigatori del Nucleo di ...