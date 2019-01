Tutte queste Android TV di Sony si aggiorneranno ad Oreo in Italia dal 30 gennaio

Amazon - ma Tutte queste offerte le pagano i lavoratori? : Mentre prosegue la corsa al click più veloce per accaparrarsi i prodotti in saldo, nei magazzini Amazon soffia aria di tempesta. Lo scorso anno il 54,9% di tutte le transazioni online del Black Friday, che hanno dato il via agli acquisti natalizi, sono state effettuate tramite il sito dell’azienda. Nel magazzino di Kansas City, in Missouri, come riferisce il quotidiano inglese Guardian, in alta stagione si lavora 60 ore alla settimana. ...