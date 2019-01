Si avvicina Sanremo | partire inseguendo una canzone

gazzettadelsud

: @Cammarieremusic @RobertoKunstler Si avvicina Sanremo e non poteva mancare questa tua perla. Complimenti Sergio ! - GianmarcoFraska : @Cammarieremusic @RobertoKunstler Si avvicina Sanremo e non poteva mancare questa tua perla. Complimenti Sergio ! - LogosNews : Musica - Si avvicina il 69^ Festival di Sanremo e, quest'anno, per la grande kermesse canora, la Siae avrà una 'cas… - radiostudiovivo : Sanremo si avvicina. Questa mattina abbiamo parlato degli ospiti, certi o probabili. Tra quelli sicuri, oltre ad Al… -

(Di martedì 29 gennaio 2019)- Sta per cominciare il sessantanovesimo Festival dellaitaliana die all improvviso ci sentiamo tutti un po cantanti. Cantare fa bene, lo dice la scienza, e fa ancora meglio se la musica ci fa sognare, se ci fa evadere con la mente e con le emozioni. A volte basta un ritornello o un assolo di chitarra per ritrovarsi altrove, lontano dal ...