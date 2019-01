Sci | Marcel Hirscher trionfa nello slalom speciale di Schladming

Sci - slalom speciale Schladming : Marcel Hirscher torna alla vittoria : ROMA - Lo slalom speciale di Schladming è la cartolina della Coppa del Mondo di sci : 60.000 persone a bordo pista, con fumogeni che illuminano la notte austriaca e bandiere che sventolano al passare ...

LIVE Sci alpino - Slalom Schladming 2019 in DIRETTA : Marcel Hirscher spaziale - Pinturault e Yule a un secondo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile di Schladming, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Questa sera andrà in scena la grande Classica dei pali stretti, la gara più sentita e importante dell’anno per questa specialità: la Night Race in Austria è un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, un evento unico nel suo genere e che tutti gli atleti segnano col cerchio rosso sul calendario. ...

Sci alpino - Prima manche Schladming : Marcel Hirscher rifila un secondo a tutti! L’alieno è tornato! : Il padrone di casa più illustre, Marcel Hirscher, domina la Prima manche dello slalom di Schladming, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Il sette volte vincitore della Sfera di Cristallo ha voluto mandare un messaggio a tutti, proprio sul palcoscenico più ambito: nonostante diversi giovani si stiano proponendo alla ribalta tra i pali stretti, il più forte è, e rimane, sempre lui. Il classe 1989 ha letteralmente ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher padrone. Paris quarto : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Marcello Lippi laScia l'incarico di ct in Cina dopo il ko in Coppa d'Asia : 'Voglio ringraziare tutti, perché con questa partita termina il mio contratto con la nazionale cinese', ha detto l'ex ct dell' Italia campione del mondo nel 2006, al termine della partita. 'È stato ...

Marcelo - avviso al Real : Se mi vuole la Juve laSciatemi andare : 'Se la Juventus fa un'offerta per me, per favore, lasciatemi partire. Io alla Juventus ci voglio andare' . Magari le parole non sono esattamente queste, ma è quello il concetto che Marcelo ha espresso ...

Spagna - secondo la stampa Marcelo vuole laSciare il Real per la Juventus : ... che sta disputando una grande stagione, al contrario del carioca che ora ricopre lo stesso ruolo nella squadra campione d'Europa e del mondo. Sempre in tema di partenze da Madrid, il Real potrebbe '...

