Pensioni con quota 100 - al via le domande. L'Inps : ecco come fare : quota 100 al via: il decretone è legge, e L'Inps ha pubblicato sul suo sito le indicazioni su come presentare domanda per la pensione anticipata. Sulla Gazzetta Ufficiale è stato oggi pubblicato il ...

Pensioni - Salvini : intervento con governo compatto e determinato : Roma, 29 gen., askanews, - 'Ringrazio il presidente del Consiglio e l'amico Luigi Di Maio perchè tutto questo non sarebbe stato possibile senza un governo compatto e determinato che mette il lavoro al ...

RIFORMA Pensioni/ Il vizio statalista dietro la pace contributiva : La RIFORMA delle PENSIONI, oltre a Quota 100, prevede delle misure per riscattare dei periodi contributivi, compresi gli anni di studio per la laurea

Pensioni - quanto risparmiano gli statali con le liquidazioni detassate : Il decreto ipotizza l’erogazione del Tfs agevolato per 457mila lavoratori fino al 2021 e altri 439mila negli anni successivi. Pace contributiva per 8.700 dipendenti e 1.800 autonomi in tre anni ...

Aumento Pensioni minime 2019 : Berlusconi “1000 euro a 67 anni si può” : Aumento pensioni minime 2019: Berlusconi “1000 euro a 67 anni si può” L’Aumento delle pensioni minime è sempre stato un cavallo di battaglia nella propaganda elettorale degli ultimi anni. Anche la pensione di cittadinanza, visto per l’appunto come un Aumento delle minime nella sua versione originaria, si è incuneato con successo in questo profilo. La promessa di alzare le soglie minime degli assegni a 1.000 euro è sempre stato un ...

Pensioni flessibili : la Q100 è conveniente dopo un ventennio : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 28 gennaio 2019 vedono emergere nuove stime su come determinare la convenienza del pensionamento tramite la quota 100. La scelta individuale e volontaria dei lavoratori si trova infatti a confrontarsi con un assegno più basso rispetto a quello ordinario, sebbene verrà percepito per un periodo più lungo. Nel frattempo proseguono le proteste di coloro che si trovano esclusi o non sufficientemente supportati ...

Riforma Pensioni : su Quota 100 - APE e Opzione donna un conto da 4 - 6 mld : La bollinatura del decreto legge sul "pacchetto pensioni" da parte della Ragioneria dello Stato conferma in modo definitivo il testo del provvedimento di legge e mette anche la parola fine sulle stime di costo dell'operazione di Riforma del settore previdenziale. Si tratta di un aspetto non secondario, perché come spiegheremo a breve, avrà un impatto sopratutto in merito al monitoraggio della spesa e ad eventuali interventi correttivi "in corso ...

Pensioni - con quota 100 l'assegno diventa conveniente solo dopo vent'anni : Un assegno un po' più basso all'inizio, rispetto a quello che sarebbe scattato in seguito con più anni di lavoro. Con la prospettiva però di riguadagnare nel corso del tempo quanto perduto. Sulla ...

Pensioni - congelati gli scatti per sette anni : assegno - chi resta fregato : Stop per i prossimi sette anni al meccanismo di adeguamento all'aspettativa di vita per le Pensioni, la soglia di età stabilita insomma per accedere alla pensione. Dal 2023 la lancetta tornerà a muoversi, portando l'età per la vecchiaia a 67 anni e 3 mesi. Un altro scatto della stessa entità ci sarà

Pensioni ultime notizie : Quota 41 con Quota 100 e stop dopo 62 anni : Pensioni ultime notizie: Quota 41 con Quota 100 e stop dopo 62 anni Quota 41 o 100, stop dopo 62 anni Sulle Pensioni ultime notizie riportano l’addio – forse solo temporaneo – a Quota 41. Gli sforzi del governo sono tutti concentrati su Quota 100, con limite anagrafico (62 anni) e contributivo (38). Quest’ultimo tetto sarà fisso, pertanto chi avrà 63 anni sarà chiamato sempre a dimostrare i 38 anni di contributi, salendo così a Quota 101. Un ...