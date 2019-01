Metano - Self Service sempre più vicino Ok dall' Ue

quattroruote

(Di martedì 29 gennaio 2019) Presto si potrà effettuare rifornimento diin modalità. Terminato il periodo di consultazione, la Commissione Europea ha approvato lo schema del decreto che modifica il testo della norma attualmente in vigore e che riguarda l'esercizio degli impianti di distribuzione stradale del gas naturale per autotrazione. Di fatto, questa modifica aprirebbe la strada al rifornimento in modalità, così come già avviene per il Gpl.La firma entro fine febbraio. La notizia è stata diffusa da un comunicato congiunto di Federauto, che precisano come il vaglio europeo sia avvenuto senza modifiche o osservazioni. Ora il testo dovrà essere firmato dai dicasteri competenti, ossia il ministero dell'Interno e quello dello Sviluppo economico, prima della trascrizione sulla Gazzetta Ufficiale, che dovrebbe avvenire entro la fine del mese di febbraio. La nuova ...