Il Tour of the Alps 2019 attende Nibali

EuroTour : a Dubai Matthew Fitzpatrick leader - 19esimo Bertasio : Roma, 24 gen., askanews, - Nino Bertasio è al 19esimo posto con 68, -4, colpi nel Dubai Desert Classic, European Tour, in svolgimento sul percorso dell'Emirates Golf Club, par 72, di Dubai dove Renato ...

Beach volley - World Tour 2019 The Hague. Stoyanovskiy/Krasilnikov devastanti : battono Sorum/Mol e si vanno a prendere il primo titolo dell’anno. Festa carioca tra le donne : Sono Stoyanovskiy e Krasilnikov i primi campioni del 2019 nel World Tour. La coppia russa si aggiudica il torneo 4 Stelle di The Hague ma la vera impresa la compie nei quarti di finale demolendo letteralmente i campioni norvegesi Sorum/Mol che avevano perso l’ultima partita importante a luglio dell’anno scorso visto che poi avevano inanellato 33 successi su 34 partite (ma la sconfitta con Brouwer/Meeuwsen era arrivata a ...

Beach volley - World Tour 2019 The Hague. Russi troppo forti : nono posto per Ranghieri/Caminati : Si chiude con un nono posto e con un bilancio tutto sommato positivo (3 vittorie e 2 sconfitte) il torneo del rientro per Alex Ranghieri e Marco Caminati che a The Hague si arrendono in due set nella sfida degli ottavi di finale ai forti Russi Semenov/Leshukov. Mai veramente in partita la coppia azzurra che fatica in avvio di gara perdendo nettamente 21-16 il primo parziale. Anche il secondo set vede la partenza a razzo dei Russi che scattano ...

Beach volley - World Tour 2019 - The Hague. Ranghieri/Caminati agli ottavi. Abbiati/Andreatta : che peccato : Si dimezza il contingente azzurro al torneo 4 Stelle di The Hague in Olanda dopo i sedicesimi di finale del torneo maschile. In corsa, agli ottavi di finale, restano Marco Caminati e Alex Ranghieri che superano brillantemente il primo turno ad eliminazione diretta battendo con un secco 2-0 i turchi Giginoglu/Gogtepe, oro agli ultimi Giochi del Mediterraneo. La coppia azzurra ha vinto 21-19 un primo set piuttosto complicato concluso in volata, ...

Beach volley - World Tour 2019 - The Hague. Azzurri in campo a caccia degli ottavi di finale : Scenderanno in campo fra poco, alle 10, le due coppie italiane impegnate nei sedicesimi di finale del torneo 4 Stelle di The Hague in Olanda. Ranghieri/Caminati affronteranno la coppia turca composta da Giginoglu/Gogtepe, che lo scorso anno si aggiudicò l’oro ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona battendo in finale proprio Marco Caminati, allora in coppia con Enrico Rossi. La coppia turca vanta nel 2018, inoltre, un secondo posto al ...

Beach volley - World Tour 2018 - The Hague. Azzurri sconfitti : domattina Ranghieri(Caminati e Abbiati/Andreatta ai sedicesimi : Doppio secondo posto nei gironi per le coppie italiane impegnate nel Torneo 4 Stelle di The Hague in Olanda. Ranghieri/Caminati hanno lottato per un set e mezzo alla pari con i forti polacchi Kantor/Losiak, teste di serie numero 3 del torneo e si sono arresi con il punteggio di 2-1. Nel primo parziale grande spettacolo ed emozioni forti in campo con la coppia azzurra che riesce ad avere la meglio ai vantaggi con il punteggio di 25-23. Nel ...

Beach volley - World Tour 2019 The Hague. Ostacolo thailandese per Ranghieri/Caminati - girone di ferro per Abbiati/Andreatta : Scatta questa mattina il tabellone principale del torneo maschile 4 Stelle di The Hague con due coppie italiane al via. Alex Ranghieri fa il suo ritorno nel World Tour nove mesi dopo l’operazione al ginocchio che lo ha costretto ad un lungo stop, in coppia con Marco Caminati, mentre Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta sono al via del torneo olandese dopo aver superato le qualificazioni. Ranghieri/Caminati, che lo scorso anno conquistarono ...