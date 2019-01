Col biglietto della metropolitana a 2 euro - Milano sarebbe la più cara d’Europa? : Una fermata della metropolitana milanese MM3. (foto: Jacopo Raule/Getty Images) Da una parte c’è il sindaco di Milano Beppe Sala, che ancora ieri in un video su Facebook è tornato a difendere la scelta di aumentare da 1,50 a 2 euro il biglietto della metropolitana. Beninteso, la sola corsa singola, senza toccare gli abbonamenti. Una scelta dettata dalla necessità di contenere i costi e sostenere gli investimenti, ha spiegato. ...

La questione del biglietto dei mezzi pubblici a Milano - spiegata : Il comune e la regione litigano da giorni per un nuovo piano tariffario che va molto oltre il semplice "aumento del costo del biglietto urbano"

I giorni della merla portano la neve. In arrivo “big Snow” : dove e quando nevicherà : Nei giorni della merla arriva sull’Italia “Big Snow”, una perturbazione che porterà tanta neve e accumuli importanti anche in alcune città come Torino, dove venerdì potrebbe esserci la più grande nevicata degli ultimi anni. Quali saranno nel dettaglio le aree della penisola maggiormente colpite secondo gli esperti meteo.Continua a leggere

Sara Affi Fella - la sua ex migliore amica Valeria bigella : 'Molto delusa da lei' : Sono passati mesi da quando si è saputo delle bugie raccontate da Sara Affi Fella. Ricordiamo, a chi non lo sapesse, che la ragazza di Venafro diceva di essere single ma, in realtà, quando era seduta sul trono di Uomini e Donne, vedeva ancora Nicola Panico. Sara Affi Fella, dunque, era fidanzata a tutti gli effetti. Una verità scomoda portata a galla proprio da Panico, deluso dopo aver saputo che Sara intanto frequentava anche il calciatore del ...

I big del calcio evadono milioni ma in arresto finisce l'hacker che ne ha svelato i segreti : Grazie ai dati trafugati da Falciani e poi pubblicati dai giornali di tutto il mondo, le autorità fiscali, anche quelle italiane, sono riuscite a individuare e punire centinaia di evasori fiscali. Un ...

Valeria bigella : "Sono delusa da Sara Affi Fella - mi ha ferita personalmente" : Uomini e Donne Magazine ha dato voce a Valeria Bigella, protagonista dell'edizione 2017 di Temptation Island, a cui partecipò insieme al compagno di allora Alessio Bruno. La sarda, nota al pubblico affezionato di Canale 5 per aver partecipato a Uomini e Donne nel 2011 e per essere stata la scelta del tronista Gianfranco Apicerni (ora postino di C'è Posta Per te), ha parlato del rapporto di amicizia con Sara Affi Fella, ormai giunto a ...

Sorteggio FA Cup - il tabellone del 5° turno : Chelsea-Manchester United è il big match : Sfida di prestigio tra i Blues di Maurizio Sarri e i Red Devils di Solskjaer. Buon Sorteggio per il City. Le date delle partite.Con il quarto turno da completare per via dei replay che si disputeranno tra una settimana, la FA Cup ha comunicato gli accoppiamenti delle sfide del quinto turno. Saranno cinque le partite da recuperare e che vedranno impegnate Brighton, West Bromwich, QPR, Middlesbrough, Newport, Portsmouth, Brentford, Barnet, ...

Apple - Facebook - Microsoft e Amazon : tutto ciò che c’è da sapere sui conti delle big-four : Gli occhi degli investitori sono puntati sulla silicon valley perché questa settimana quattro delle cinque big dell'hi-tech presentano i conti trimestrali. Comincia Apple ...

Dopo Sanremo giovani Einar vola tra i big della musica : Emozionato e ancora un po' incredulo, Einar si prepara a sbarcare all'Ariston Dopo aver vinto Sanremo giovani 2019. Il giovane cantante di origini cubane si esibirà tra i big con il brano "Parole Nuove". "Questa esperienza significa tanto, molto, un passo molto grande e sono davvero contento e felice di farla, wow! Sono davvero onorato di aver avuto questa possibilità, cerco di mettercela tutta, credo di essere pronto e cercherò di fare del mio ...

biglietti Fiorentina-Roma - come acquistare i tickets per il match di Coppa Italia del 30 gennaio : Torna la Coppa Italia: appuntamento importante in questo fine gennaio per la seconda competizione del Bel Paese. Tutte a caccia di un trofeo, visto che il campionato sembra essere già in mano della Juventus. Ad affrontarsi mercoledì 30 gennaio alle ore 18 sono Fiorentina e Roma al Franchi di Firenze. Sfida che si preannuncia davvero spettacolare quella tra i viola e i giallorossi: i ragazzi di Pioli sembrano aver trovato la spinta giusta con ...

Espansione dell’Universo : più vicini al big Bang grazie ai quasar : Un nuovo studio pubblicato oggi sulla rivista Nature Astronomy da Guido Risaliti (Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Firenze e associato INAF presso l’Osservatorio di Arcetri) ed Elisabeta Lusso (Centre for Extragalactic Astronomy, Durham University) ha permesso per la prima volta di misurare l’Espansione dell’Universo andando indietro nel tempo fino a circa un miliardo di anni dopo il Big Bang. Il risultato è stato possibile ...

