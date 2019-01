Calciomercato Udinese | Machis ceduto al Cadice

Calciomercato Inter - dal sondaggio per Bruno Alves all’incontro con l’Udinese per De Paul : il punto : Visto l’Interesse del Monaco per Miranda, il club nerazzurro è a caccia di un sostituto per liberare il brasiliano L’Interesse del Monaco per Miranda sta spingendo l’Inter ad individuare un sostituto, che possa liberare il brasiliano e permettergli di trasferirsi nel Principato. Paola Garbuio/LaPresse In cima alla lista di Marotta e Ausilio c’è Bruno Alves, nome discusso questa sera nel corso della cena andata in ...

Calciomercato Udinese : ufficiale l’arrivo di De Maio - ecco le cifre : L’Udinese ha ufficializzato nella giornata di oggi l’acquisto del difensore del Bologna Sebastien De Maio, in arrivo già domaniCalciomercato / SERIE A – Altro colpo in arrivo in casa Udinese che, dopo aver preso l’attaccante Stefano Okaka, ha ufficializzato anche Sebastien De Maio, difensore del Bologna. Il centrale ex Genoa non era riuscito a trovare spazio nell’11 iniziale di Pippo Inzaghi, con il calciatore ...

Calciomercato amarcord - 'Affaracci' : Jancker all'Udinese - 2002 - : Ci sono giocatori che hanno trasformato la rovesciata in poesia. Grazia, eleganza, leggerezza, coordinazione. La perfezione del corpo di un atleta che all'improvviso sfugge alle leggi del mondo, ribalta ogni prospettiva. Quanta bellezza dietro a tutto ciò. A meno che a provarci non sia Carsten Jancker . Il nostro racconto parte proprio da qui: dalla rovesciata di Carsten Jancker. Ci ...

Calciomercato - le ultime trattative : sondaggio Inter per Soares - innesto in difesa per l’Udinese : Sono ore caldissime per il Calciomercato in Serie A, in particolar modo ultimi giorni per le squadre del massimo campionato con l’obiettivo di rinforzarsi. Secondo ‘Gianluca Di Marzio’ Sebastien De Maio è davvero a un passo dall’Udinese: prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di un determinato numero di presenze, visite mediche previste già per la giornata di venerdì. Il Parma ha sbloccato la trattativa ...

Calciomercato Inter - colpo De Paul! Arriva a luglio : accordo con l’Udinese : Calciomercato Inter – Beppe Marotta scatenato sul Calciomercato. L’amministratore delegato dell’area sport nerazzurra infatti, pur restando praticamente fermo per quanto riguarda l’attuale sessione di mercato, sembra essere particolarmente attivo in vista di quella estiva. Incassato l’acquisto del giovane e talentuoso portiere del Cruzeiro, Gabriel Brazao, e soprattutto a un passo dall’ingaggio di Diego Godin, ...

Calciomercato - El Kaddouri torna in Italia : giocherà al Parma. Udinese - preso De Maio dal Bologna : Le lancette corrono: mancano pochi giorni al termine del Calciomercato. Chi resta molto attivo è il Parma, che sta provando a piazzare gli ultimi colpi per completare la rosa a disposizione di Roberto ...

Calciomercato - tutte le trattative : scatto Genoa per l’attacco e Balotelli può tornare in Italia - mosse di Spal ed Udinese : Ultimi giorni di Calciomercato caldissimi, le squadre di Serie A si muovono con l’intenzione di rinforzarsi. Oggi l’incontro per mettere nero su bianco al trasferimento di Piatek dal Genoa al Milan, è tutto fatto manca solo la firma. Il Genoa si muove in entrata ed il nome in pole per l’attacco è quello di Marko Pjaca, accordo con la Juventus raggiunto per il calciatore che attualmente indossa la maglia della Fiorentina, ...

Calciomercato Udinese : due squadre interessate a Machis : Calciomercato Udinese, Machis / Potrebbe terminare anticipatamente l’avventura con la maglia dell’Udinese per la punta venezuelana Darwin Machis. Per il classe ’93, giunto in estate dal Granada, sono interessati due club spagnoli. Secondo ‘Sky Sport’, le squadre interessate sarebbero Malaga e Cadice, che avrebbero già avviato i primi contatti con il club friulano. Machis ha disputato 13 partite in Serie A in ...

Calciomercato Udinese : Nicola vuole Schiattarella? : L’Udinese punta al centrocampista della Spal Pasquale Schiattarella, in uscita dal club ferrareseA poche ore dalla sfida con il Parma, l’Udinese, oltre a preparare la partita contro gli emiliani, lavora ancora sul mercato, per rinforzare la rosa in vista del girone di ritorno, dove l’obiettivo resta quello della permanenza in Serie A. Dopo il colpo Okaka proveniente dal Watford, i friulani stanno ancora sondando il terreno ...

Calciomercato Udinese - Scuffet al Kasimpasa : c'è l'ufficialità : UDINE - Simone Scuffet va in prestito al Kasimpasa , ora è ufficiale. Il portiere rimarrà in Turchia fino a giugno 2019 ed è annunciato dalla nota del club friulano: " Udinese Calcio comunica di aver ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative : altro scatto del Genoa e le intenzione di Fiorentina - Parma e Udinese : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato di Serie A è ormai entrato nella fase importante, i club di Serie A si muovono con l’intenzione di rinforzarsi per la seconda parte di stagione, ecco il punto della rosea. Continua la ricerca della Fiorentina ad un centrocampista, per adesso il West Ham ha chiuso la porta per Obiang ma non è da escludere un nuovo tentativo, nel frattempo nel mirino è finito Traore dell’Empoli, la ...

Calciomercato - Kasimpasa-Scuffet : atteso ok dell'Udinese : In passato ha rifiutato la corte dell'Atletico Madrid, adesso potrebbe ripartire dal Turchia. Simone Scuffet , portiere classe 1996 di proprietà dell 'Udinese , potrebbe infatti difendere i pali del ...

Calciomercato Udinese - ufficiale : Vizeu al Gremio : Calciomercato Gremio, Vizeu / Felipe Vizeu riparte dal Brasile: l’Udinese, attraverso il sito ufficiale, annuncia di aver trovato l’accordo con il Gremio per l’attaccante brasiliano. Vizeu, 21 anni, ha iniziato la sua carriera al Flamengo nel 2016 e nella sessione di mercato estiva è arrivato all’Udinese, dove ha disputato cinque partite e realizzato zero gol.Il club friulano ha comunicato sul proprio sito ufficiale la partenza ...

Calciomercato Serie A - le ultime trattative : l’attaccante per l’Udinese - Bologna show ed innesto Cagliari : Il Calciomercato entra nel vivo, ecco le importanti notizie del campionato di Serie A delle ultime ore, il punto della rosea. Il Chievo crede alla salvezza e prova a far rientrare in Italia Luca Caldirola del Werder Brema, l’Udinese alla ricerca di un nuovo attaccante, sempre più vicino Lapadula del Genoa. Il Parma su Barak, per l’attacco la prima scelta è Falcinelli. Il primo nome per rinforzare ulteriormente il Bologna è ...