Ambasciatore Caracas:ok a mediazione Ue

"La posizione dell'Italia sulla crisi in Venezuala è intelligente,piena di buon senso".Così l'venezuelano in Italia, Diaz. Il diplomatico aggiunge che "potrebbe prendere in considerazione una proposta di",e sottolinea: "Ce l'aspettavamo da tutta l'Europa".Da Bruxelles,intanto,è arrivata la richiesta di libere elezioni nel paese sudamericano,e al più presto. In caso contrario sarà riconosciuto come presidendente legittimo,il rivale di Maduro, l'autoproclamato Guaidò.(Di martedì 29 gennaio 2019)