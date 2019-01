Vendite di auto nuove in calo

Le Vendite di auto nuove diminuite ancora nel 2018 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Mercato auto - la Cina va in rosso : Vendite di auto giù del 2 - 8% nel 2018. Primo calo dal 1990 : PECHINO - Le vendite di veicoli in Cina sono diminuite lo scorso anno, per la prima volta dal 1990, a causa dell'incertezza economica gravante sulla domanda. Le vendite di auto hanno raggiunto...

Export e Vendite di auto : doppia spia rossa per l’economia cinese : Doppio segnale di allarme sull’economia cinese. Pechino ha infatti registrato un forte calo delle esportazioni a dicembre, mentre nel 2018 le vendite di auto sono scese per la prima volta dal 1990. I dati diffusi stamane hanno fatto scendere i mercati azionari in tutta l'Asia e anche in Europa, mentre il rallentamento interno e la punizione della guerra commerciale con gli Stati Uniti hanno colpito la seconda economia ...

Mercato auto : sul settore pesano gli effetti del calo delle Vendite in USA e Cina : Negli Stati Uniti a influire negativamente sul Mercato dell'automotive , nell'ambito di un più generale rallentamento dell'economia mondiale e in particolare di quella cinese, vi sono, innanzitutto, ...

Antitrust : Assofin - ricorso al Tar contro multa Vendite auto : ROMA - Assofin ha annunciato che presenterà ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale contro la decisione dell'Antitrust di sanzionare case automobilistiche e società...

McLaren Automotive : Vendite record : Le vendite globali per McLaren Automotive sono cresciute nel 2018 e hanno raggiunto le 4.806 vetture vendute, con un incremento del 43,9% rispetto al 2017. Il Nord America, rappresenta il mercato singolo più importante per McLaren e conta un terzo delle vendite a livello globale, ha superato le 5.000 vetture dall’inizio della commercializzazione nel 2011, […] L'articolo McLaren Automotive: vendite record sembra essere il primo su ...

Vendite e uso di auto e camion : in Italia si spendono 195 miliardi l'anno" : ... dallo studio dell'Osservatorio autopromotec emerge con grande chiarezza come il settore automobilistico e dei trasporti su strada dia un contributo di assoluto rilievo all'economia nazionale ...

Auto elettriche - Vendite record in Norvegia : Il 2018 ha registrato sul mercato norvegese un crollo di vendite dei veicoli a gasolio e a benzina, legato anche a una politica nazionale fortemente orientata a incentivare il cambio delle ...

Fiat Panda è sempre l'auto più amata. Nel 2018 in Italia si conferma regina delle Vendite - poi Clio e 500X : ROMA - Intramontabile ed inossidabile, la Fiat Panda si conferma anche per il 2018 l' auto più amata dagli Italiani. Con 124.266 unità, l'iconica citycar è stata,...

Auto : la ripresa di dicembre non basta. 2018 in rosso per le Vendite : Secondo Promotor, la situazione dell'economia getta un'ombra cupa sulle prospettive del mercato Automobilistico italiano. A cio' si aggiunge che anche altri elementi inducono a valutare con grande ...

Auto - 2018 con la retromarcia : Vendite in calo del 3 - 11% : Quello Automobilistico è il primo dato globale del 2018 sull'economia italiana e non è di buon auspicio. Si è interrotta la robusta ripresa della domanda di Autovetture dopo il drastico calo che ...

La Norvegia concede grandi agevolazioni fiscali per le auto elettriche come parte di una politica di riduzione delle emissioni.