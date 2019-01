Terremoto | al via centro di ricerca universitario Unicam

Terremoto di magnitudo 4.6 tra Ravenna e Cervia : Persone in strada in Romagna: decine di chiamate ai vigili del fuoco, ma al momento non si registrano danni.

Terremoto a Ravenna. A Cervia sopralluoghi in tutte le scuole comunali : A seguito delle due scosse di Terremoto registrate nella notte, il Comune di Cervia ha disposto, in via cautelativa, sopralluoghi

Terremoto L’Aquila : verifiche su viadotti e ponti : A seguito del Terremoto, che ha interessato nella serata di ieri, la zona di Collelongo (L’Aquila), il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, su proposta del presidente della commissione viabilità, Gianluca Alfonsi, ha immediatamente avviato un’azione ricognitiva sui ponti e viadotti delle strade del Fucino, in particolare sulla Strada Provinciale n. 19 “Ultrafucense” nei tratti che collegano ...

RFI - ripreso traffico ferroviario su linee Abruzzo dopo sospensione precauzionale per Terremoto : dopo verifiche strutturali disposte da RFI che non hanno rilevato né danni né anomalie, è stato riattivato il traffico ferroviario sulle linee della zona dell'Abruzzo sospeso per motivi precauzionali ...

Terremoto L'Aquila : Strada Parchi - non ci sono danni viadotti A24-A25 : L'Aquila - Non ci sono danni nei viadotti delle autostrade laziali ed abruzzesi A24 e A25 dopo la scossa di Terremoto di magnitudo 4.1 avvenuta alle 19.37 del 1 gennaio a Collelongo (L'Aquila): sono queste le risultanze delle verifiche effettuate dagli ausiliari del traffico della concessionaria Strada dei Parchi. Lo fanno sapere fonti della Spa del gruppo dell'imprenditore abruzzese Carlo Toto. In particolare, i controlli ...

Terremoto a Catania - via libera allo stato di emergenza. Di Maio : “Stanziati i primi 10 milioni” : Via libera del Consiglio dei ministri alla dichiarazione dello stato di emergenza, per 12 mesi, in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, in provincia di Catania, il giorno 26 dicembre 2018 L'articolo Terremoto a Catania, via libera allo stato di emergenza. Di Maio: ...

A Catania la notte scorsa : un Terremoto di magnitudo 4.8 alle ore 3.19 - si è verificato tra Trecastagni e Viagrande : alle ore 3.19 della notte scorsa sull'Etna si è registrata un terremoto di magnitudo 4.8, l'evento sismico ha causato danni alle cose ed il ferimento non grave di dieci persone. Questo, è un primo ...

Terremoto a Catania - l’inviato di MeridioNews : “Le persone spaesate ancora fuori dalle case. Si temono altre scosse” : “Le persone sono spaesate e sono ancora fuori dalle case. Il motivo è che si temono altre scosse, magari di intensità pari a quella di questa notte”. Il giornalista di MeridioNews, Francesco Vasta, racconta da Fleri (Catania) la situazione dei comuni colpiti dal sisma. “Qui ci fu un Terremoto nel 1984. La sensazione di chi lo ha vissuto è che si sia riproposto identico a quello di 34 anni fa”. L'articolo Terremoto a ...

Etna - Terremoto di magnitudo 4.9 a Viagrande : le testimonianze : "Siamo vivi per miracolo. E' stata la madonna". Ecco le testimonianze di alcune persone rimaste ferite dopo il terremoto di magnitudo 4.9 a Catania

Macerata : Sfollato dopo il Terremoto - si impicca nella casa inagibile da cui era stato mandato via : Si è ucciso impiccandosi, dopo essere tornata nella sua casa resa inagibile dal terremoto. È una tragedia legata al sisma nelle Marche quella avvenuta oggi a Macerata, in contrada Cervare: i carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione da parte della compagna dell'allontanamento di un 79enne. I militari hanno controllato prima la casa inagibile, accanto a quella dove l'anziano viveva e hanno trovato il corpo dell'uomo in cantina. La salma è ...

