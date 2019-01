Sea Watch | Zingaretti | Regione Lazio pronta ad accogliere minori

Sea Watch 3 - l’unico a violare la legge del mare è il governo italiano : Il Movimento 5 Stelle ha parlato dei “barconi della morte” in uno scarnissimo post sul Blog delle Stelle pubblicato nella mattinata di domenica. Si tratta dell’ennesimo tassello della stomachevole strategia dei “taxi del Mediterraneo” inaugurata oltre due anni fa dal capo politico Luigi Di Maio e che avvicina, e quasi sovrappone, le posizioni del pentastellati a quelle degli alleati leghisti. Per certi versi, cioè sulla criminalizzazione delle ...

Pm : Sea Watch non attraccò in Tunisia : 11.33 La procura di Siracusa conferma che il comandante della Sea Watch non è indagato per i suoi spostamenti in mare. Il pm Scavone ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato nè indagati,come atto dovuto,e ha acquisito le relazioni sulle indicazioni date dall'Olanda alla nave dell'Ong e sul mancato attracco in Tunisia per uno sbarco in sicurezza.Secondo il pm, il comandante nel decidere di non attraccare in Tunisia, viste le condizioni ...

Perché i parlamentari a bordo di Sea Watch non hanno violato la legge : Il parlamentare di Liberi e Uguali Nicola Fratoianni a bordo di Sea Watch 3. (foto: FEDERICO SCOPPA/AFP/Getty Images) La Sea Watch 3 si trova da giorni in acque territoriali italiane: i ministri Matteo Salvini, Luigi Di Maio e Danilo Toninelli hanno escluso di consentire alla nave della Ong – che batte bandiera olandese – di approdare nel vicino porto di Siracusa. Tutti e tre avevano dichiarato, nel corso della settimana scorsa, che la Sea Watch ...

Sea Watch spiega perché la nave non si è diretta in Tunisia. Procura : “Non ha commesso reati : Secondo la Procura di Siracusa, che ha acquisito gli atti e ha aperto un'inchiesta, come atto dovuto, nella decisione di non attraccare in Tunisia nonostante le indicazioni giunte dall'Olanda, viste le condizioni meteo marine, il comandante della Sea Watch 3 non avrebbe commesso alcun reato, scegliendo una rotta che riteneva più sicuro.Continua a leggere

Sea Watch - il piano del governo : informativa della Finanza per forzare il sequestro da parte della Procura : Il piano del Viminale sarebbe di sollecitare la Procura di Siracusa a ordinare il sequestro della Sea Watch attraverso una informativa della Guardia di Finanza per denunciare l'equipaggio della nave Sea-Watch e sollecitare i magistrati a ordinare il sequestro della nave. I magistrati, riporta il Cor

Sea Watch - stop a navigazione intorno alla nave. Pm apre inchiesta su situazione a bordo e mancato approdo in Tunisia : Nessuna imbarcazione non autorizzata potrà più avvicinarsi alla Sea Watch. A deciderlo, con un’ordinanza firmata domenica 27 gennaio dal comandante Luigi D’Aniello, è la Capitaneria di porto di Siracusa. Il tratto di mare all’interno della Baia di Santa Penagia, fino a un miglio dall’imbarcazione della ong tedesca con a bordo 47 migranti, è “interdetto alla navigazione, ancoraggio e sosta con qualunque unità non ...

Sea Watch - il racconto del migrante : “Mi hanno torturato in Libia - ecco ferite. Volevo tornare a casa - ma da lì non si può” : “In Libia mi hanno torturato, guardate le mie ferite: ho il corpo martoriato. Io sarei voluto tornare a casa, quando mi sono reso conto di quel che accadeva lì, ma dalla Libia non c’è modo di tornare indietro”. È questo il racconto di uno dei migranti a bordo della Sea Watch, ferma al largo di Siracusa da giorni, fatto ai parlamentari Riccardo Magi, Nicola Fratoianni e Stefania Prestigiacomo, saliti a bordo ...

Sea Watch - Salvini : "I porti restano chiusi" : Il 'blitz' bipartisan di tre deputati sulla Sea Watch 3, con 47 migranti a bordo di cui 13 minorenni, al largo del porto di Siracusa, infiamma il dibattito politico.'Tornino da dove sono venuti. I ...

Il punto sul caso Sea Watch : Nel decimo giorno in mare della Sea Watch 3 , la nave con 47 migranti a bordo bloccata a largo delle coste di Siracusa, la questione appare più intricata che mai. Su più fronti. Da una parte c'è il ...

Dopo il blitz dei parlamentari sulla Sea Watch la Capitaneria vieta navigazione intorno alla nave : Altra notte di attesa davanti alle coste siciliane per i 47 migranti bloccati a bordo della nave umanitaria. Di Maio: 'Sequestriamo la nave e mandiamo i migranti in Olanda'. 'Fateli sbarcare', ...

Sea Watch : stop alla navigazione a mezzo miglio dall’imbarcazione : Sea Watch: stop alla navigazione a mezzo miglio dall’imbarcazione La Capitaneria di porto di Siracusa ha emesso un’ordinanza che vieta di fatto l'avvicinamento di qualsiasi unità non autorizzata. Un provvedimento, spiegano, adottato per la salvaguardia dell’ordine pubblico e della sanità pubblica. Così si vieta la staffetta del ...

Migranti : Capitaneria porto Siracusa - stop navigazione a mezzo miglio Sea watch : Palermo, 28 gen. (AdnKronos) - stop alla navigazione nello specchio d'acqua all'interno della Baia di Santa Panagia, "per un raggio di mezzo miglio dalla posizione di ancoraggio della nave Seawatch 3" a Siracusa. Lo ha deciso la Capitaneria di porto di Siracusa. Nell'ordinanza, pubblicata anche sul

Sea Watch - la Capitaneria chiude il tratto di mare intorno alla nave con 47 migranti : Chiuso il tratto di mare intorno alla Sea Watch 3 . Con un'ordinanza emessa ieri, e valida 'dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Capitaneria di porto di Siracusa ', lo specchio d'acqua all'...