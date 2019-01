Kingdom Hearts 3: Come ottenere il Keyblade Luce Stellare

gamerbrain

(Di lunedì 28 gennaio 2019) In attesa che giunga la nostra Recensione diIII sul portale, vogliamo condividere con voi alcune guide che potrebbero tornarvi utili, iniziando da “ilper3″.III:sbloccare ilIlin questione è esclusivo, per tanto non potete ottenerlo nel gioco ma dovrete procederesegue, se volete utilizzarlo in3:Scaricate ed installate su iOS o Android “Union Cross“, tranquilli è GRATIS Dal menu principale tappate su x3 in basso a sinistra Tappate su Regno Classico Completate i minigiochi proposti e raggiungete gli obiettivi di punteggio richiesti Una volta ottenuti gli obiettivi (potete consultarli in Sfida a tempo limitato) tappate su Emetti codice prodotto (trovate la ...