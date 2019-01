Caso Diciotti - Di Maio : non faremo dispetto a Salvini - sì all’autorizzazione a procedere : Al Senato i 5 Stelle non si opporranno alla richiesta arrivata dai magistrati di Catania intenzionati a processare il ministro dell’Interno per abuso di potere e sequestro di persona...

Diciotti - Salvini : Governo non rischia. M5S decida con coscienza : Roma, 28 gen., askanews, - "I 5 Stelle decidano con coscienza, non impongo nulla a nessuno e non ho bisogno di aiutini. Ci sono tante cose da fare, abbiamo cominciato un percorso e figuriamoci se ...

Diciotti - Fontana : conseguenze sul Governo se M5S vota contro Salvini : Roma, 28 gen., askanews, - 'Penso che le ragioni politiche, giuridiche e storiche stiano dalla parte di Matteo. Siamo e saremo al suo fianco nell' affrontare ogni scenario. Chiaramente se da parte del ...

Di Maio sta con Salvini "Sì al processo Diciotti - ma testimonio per lui" : Il M5S voterà sì alla richiesta di autorizzazione a procedere per Matteo Salvini da parte del tribunale dei ministri di Catania che indaga sul ministro per il caso della Diciotti, la nave militare bloccata per giorni davanti a Pozzallo con a bordo i migranti recuperati nel Mediterraneo la scorsa estate.Lo ha confermato Luigi Di Maio, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7. "Se Salvini ha detto che si vuole far processare che facciamo? ...

Diciotti - Di Maio sta con Salvini : "Ma voteremo sì al processo" : Il M5S voterà sì alla richiesta di autorizzazione a procedere per Matteo Salvini da parte del tribunale dei ministri di Catania che indaga sul ministro per il caso della Diciotti, la nave militare bloccata per giorni davanti a Pozzallo con a bordo i migranti recuperati nel Mediterraneo la scorsa estate. Lo ha confermato Luigi Di Maio, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7. "Se Salvini ha detto che si vuole far processare che facciamo? ...

Diciotti - Di Battista : "Salvini rinunci all'immunità". Di Maio : "Votiamo si" : ... in base agli art.10, 11 e 117 della Costituzione, non possono costituire oggetto di deroga da parte di valutazioni discrezionali dell'autorità politica". La Giunta per le immunità parlamentari del ...

Diciotti - Di Maio : “Non faremo dispetto a Salvini - vuole essere processato. Votiamo sì in Senato” : Luigi Di Maio ha spiegato perché al Senato il M5S non voterà a favore dell'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del vicepremier Matteo Salvini: "Il governo italiano si oppose allo sbarco dalla Diciotti finché l'Europa non avesse detto dove dovessero andare le persone a bordo. Fu una decisione del governo tutto"Continua a leggere

Diciotti - Di Maio : No dispetto a Salvini - fu decisione governo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Caso Diciotti - Di Battista a Salvini : «Rinunci a immunità» Il M5S dirà sì al processo : A «Domenica Live» il pentastellato ha commentato la richiesta all'autorizzazione a procedere del tribunale dei ministri di Catania per la vicenda Diciotti

Caso Diciotti - Luigi Di Maio : “Non faremo dispetto a Salvini votando contro di lui in Senato” : Luigi Di Maio ha spiegato perché al Senato il M5S non voterà a favore dell'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del vicepremier Matteo Salvini: "Il governo italiano si oppose allo sbarco dalla Diciotti finché l'Europa non avesse detto dove dovessero andare le persone a bordo. Fu una decisione del governo tutto"Continua a leggere

Di Battista : richiesta autorizzazione su Diciotti? Se Salvini rinuncia a immunità non esiste problema voto M5S : Roma, 27 gen., askanews, - 'Certo che un sacco di persone che voglio contrastare Matteo Salvini gli stanno facendo un sacco di favori. Fermo restando che l'azione sui migranti a bordo della Diciotti è ...

Caso Diciotti - Di Battista : 'Salvini rinunci all'immunità' : Nuovo attacco di Alessandro Di Battista al vicepremier Matteo Salvini ancora sul fronte migranti e sulla questione Diciotti. "Salvini - dice a 'Domenica Live' - rinunci all'immunità e si vede, fermo ...

Caso Diciotti - Alessandro Di Battista : “Salvini rinunci all’immunità” : L'esponente pentastellato Alessandro Di Battista, intervenuto a "Domenica Live" su Canale 5 ha risposto a una domanda sul voto in Senato del M5S sull'autorizzazione a procedere nei confronti del vicepremier Salvini per il Caso Diciotti: "Io credo che un sacco di persone che vogliono contrastare politicamente Salvini gli stiano facendo un favore".Continua a leggere

Salvini : toghe di sinistra in azione sul caso Diciotti - ma il governo non cade : 'Sceglierà il Senato sull'evidente invasione di campo di qualche giudice di sinistra che vuol fare politica. Ho il cellulare pieno di messaggi di magistrati, avvocati, giudici e uomini di chiesa ...