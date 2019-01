Cortocircuito Inter La carambola del Toro manda Spalletti in tilt

ilgiornale

: Se perdi a Bergamo, pareggi col Sassuolo e subito dopo perdi anche a #Torino non è perché qualcosa non è andata, no… - eglevicious23 : Se perdi a Bergamo, pareggi col Sassuolo e subito dopo perdi anche a #Torino non è perché qualcosa non è andata, no… -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) La maledizione dell'ex allenatore colpisce ancora una volta l', che cade a Torino e si fa male. Merito di Mazzarri (2 vittorie in casa e un pareggio a San Siro nei 3 scontri diretti con la ex squadra), ma soprattutto demerito dell', che continua a passo di gambero la sua camminata verso la prossima Champions. Terzi in classifica, solo perché gli altri fanno peggio.È la sera dei flop, tanti che nemmeno si contano: Lautaro ha di fatto l'unica palla gol dell'(4' pt) e la sbaglia netta. Poi spreca il resto della serata rincorrendo se stesso più che il pallone. Icardi (quinta di fila senza gol, record personale al contrario) se possibile fa persino peggio. Zero occasioni, zero tiri, zero tutto. Nainggolan parte in panchina, entra e nessuno se ne accorge. Politano, escluso in partenza per fare spazio a Lautaro, entra per ultimo ed esce per primo, espulso per proteste ...