Borsa | in calo il controvalore degli scambi del 28 01 2019

Borsa : Milano chiude in calo - -1 - 02% : ANSA, - Milano, 28 GEN - Seduta negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dell'1,02% a 19.608 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Borsa svizzera chiude in calo - SMI -0 - 22% : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Borsa svizzera ora chiaramente in calo : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Borsa Tokyo - apertura in calo - -0 - 51% - : ANSA, - Tokyo, 24 GEN - La Borsa di Tokyo inizia la seduta all'insegna della cautela, malgrado i segnali di ripresa a Wall Street, con gli investitori che guardano a sviluppi favorevoli dai negoziati ...

Borsa Tokyo - apertura in calo - -0 - 51% - : ANSA, - Tokyo, 24 GEN - La Borsa di Tokyo inizia la seduta all'insegna della cautela, malgrado i segnali di ripresa a Wall Street, con gli investitori che guardano a sviluppi favorevoli dai negoziati ...

Borsa Milano chiude in calo - banche bene : ANSA, - Milano, 23 GEN - Il tira e molla nei negoziati fra Stati Uniti e Cina pesa sulle Borse. Intanto, i mercati attendono la riunione di domani della Bce e le dichiarazioni del presidente Mario ...

Borsa MILANO chiude in lieve calo - brilla la Juve - bene le banche : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria oggi in un'intervista a Reuters ha detto che il governo è favorevole alla creazione di una rete telefonica fissa unica, che nascerebbe da una fusione tra la ...

Borsa : Europa apre in calo - Londra -0 - 44% : ANSA, - MILANO, 23 GEN - Apertura in ribasso per le principali borse europee. Londra cede lo 0,44% a 6.871 punti, Francoforte lo 0,42% a 11.043 punti e Parigi lo 0,32% a 4.831 punti.

Borsa : Milano apre in calo - -0 - 44% - : ANSA, - Milano, 23 GEN - Avvio di seduta negativo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un calo dello 0,44% a 19.350 punti.

Borsa : Tokyo - apertura in calo - -0 - 82% - : ANSA, - Tokyo, 23 GEN - Aumentano i timori di un rallentamento dell'economia globale, mentre sorgono nuove incomprensioni nei negoziati sul commercio tra Cina-Usa, secondo quanto riporta il Financial Times: la Borsa di Tokyo inizia le contrattazioni in ribasso dello 0,...

Borsa Tokyo : chiude in lieve calo - Nikkei -0 - 14% : La Borsa di Tokyo chiude in lieve calo, recuperando nel finale da una perdita più consistente. L'indice Nikkei arretra dello 0,14% a 20.593,72 punti.

Borsa : Tokyo - apertura in calo - -0 - 82% - : ANSA, - Tokyo, 23 GEN - Aumentano i timori di un rallentamento dell'economia globale, mentre sorgono nuove incomprensioni nei negoziati sul commercio tra Cina-Usa, secondo quanto riporta il Financial Times: la Borsa di Tokyo inizia le contrattazioni in ribasso dello 0,...

Borsa - Tokyo apre in calo dello 0 - 8% : 03.08 Apertura in calo per la Borsa di Tokyo. L'indice Nikkei segna -0,8% a 20.457,77 punti. Negativo anche il Topix, a -0,69% a quota 1.545,69.

TIM - ANCORA UN CALO IN Borsa/ Titolo sfiora perdite del 7% : Vivendi attacca e risponde a critiche di Elliott : Tim, ANCORA un pesante CALO in BORSA. A Piazza Affari il Titolo sfiora anche perdite del 7%: Vivendi attacca e risponde alle critiche di ieri di Elliott