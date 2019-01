Astaxantina | previene Alzheimer e cancro E fa dimagrire

dilei

(Di lunedì 28 gennaio 2019) L’è un carotenoide che si trova in alcune alghe e che conferisce il colore rosso ai crostacei come i gamberi e a pesci come il salmone.Ha un grande potere antiossidante e ha la capacità di proteggere le cellule del corpo dai danni causati dall’ossidazione, inoltre rafforza le difese immunitarie. Numerosi studi sull’hanno inoltre dimostrato che questa sostanza è utile per prevenire alcune forme di, in particolare quello della pelle, come pure le malattie degenerative, in particolare l’e il Parkinson.Svolge un ruolo protettivo, riducendo il colesterolo alto e l’ictus, inoltre protegge dalle ustioni solari. Non a caso gli studiosi hanno definito l’come l’antiossidante più potente di sempre, poiché compie un’azione protettiva contro i radicali liberi quasi 600 molte più efficace ...