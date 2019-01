Un asteroide potrebbe colpire la Terra? la data dell' impatto secondo i complottisti

'L'asteroide Apophis potrebbe colpire la Terra' : astronomi russi lanciano l'allarme : Da anni l'asteroide Apophis 99942 è tenuto sotto controllo dagli astronomi di tutto il mondo, dal momento che la sua orbita transita a una distanza abbastanza prossima al nostro pianeta. Nel 2017 la Nasa aveva escluso pericoli, ma pochi giorni fa un team di ricerca russo ha invece presentato un nuovo studio dai risultati preoccupanti. Ci sarebbe una probabilità (piccola, ma non nulla, come invece si era detto in passato) che l'oggetto colpisca ...