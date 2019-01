The Passage | le sorti dell' umanità nelle mani di una bimba di 10 anni

Dal 28 Gennaio con The Passage arriva nuovo logo e veste grafica per Fox : Dal 28 Gennaio Fox (Sky, 112) cambia look. La nuova veste grafica del gruppo guidato in Italia da Kathryn Fink punta su funzionalità e luce con un logo che crea infatti un effetto di enfasi e trasparenza. Un nuovo logo e una nuova veste grafica che fanno il loro esordio in contemporanea con il lancio di The Passage , in prima visione assoluta dal 28 Gennaio il lunedì alle 21.00 su Fox (112, Sky), il vampire drama tratto ...

Da True Detective 3 a This is Us 3 e la nuova The Passage : le serie tv in onda a gennaio su Sky : Il momento di pausa è finito e tutti quelli che non hanno ancora recuperato hanno sempre meno tempo in vista di quello che arriverà: da True Detective 3 a This is Us 3, da Suits 8 alla nuova The Passage, al ritorno di The Manifest a The Last Ship, sono questi alcuni dei titoli che a gennaio affolleranno il palinsesto di Sky anche grazie all'accordo con Mediaset. Dal crime della nuova stagione della serie di Nic Pizzolatto alla struggente This ...