Migranti | ora le parole non bastano più | l’opposizione deve “metterci il corpo”

La Sea Watch ora alza i toni : "Migranti ostaggi del governo" : Il caso della Sea Watch continua ad agitare la politica e il governo. I 47 migranti a bordo della nave ancorata a largo di Siracusa restano per il momento a poche miglia dal porto siciliano nell'attesa che l'Europa batta un colpo per sbloccare questo ennesimo caso che coinvolge una nave umanitaria. Il ministro degli Interni, Matteo Salvini non fa passi indietro e tira dritto sulla linea dei porti chiusi. Il Viminale inoltre ha messo nel mirino ...

Maurizio Landini a Mezz'Ora in Più : "Sono più gli italiani senza lavoro che scappano dei Migranti che arrivano" : "Quella della Sea Watch è una situazione inaccettabile, le persone vengono prima. E bisogna smettere di usarle a fini elettorali. Che esista un problema in Europa è sotto gli occhi di tutti ed è una battaglia da fare. Ma non sulla pelle di questa gente. Colpiscono soprattutto i loro occhi, sembrano in ostaggio. Ostaggio di chi li vuole osare a fini elettorali. Trovo davvero folle che si dica che il problema sarebbe ...

Sea Watch - i Migranti sfidano il governo : "Ora che cosa volete da noi?" : La tensione sul caso Sea Watch continua a crescere. La nave con a bordo 47 migranti di fatto resta ancorata a largo di Siracusa. Il Viminale tira dritto e nega lo sbarco. Salvini ha già messo nel mirino l'equipaggio della nave e ha affermato di avere le prove che mostrano"la violazione delle regole" da parte del comandante che facendo rotta verso l'Italia ha messo a rischio la vita delle persone a bordo. Ma ad accendere ancora di più la vicenda ...

Migranti ancora bloccati sulla Sea Watch I vescovi : «Pronti ad accogliere i minori» Berlusconi : «Noi garantisti su Salvini» : Continua lo scontro tra il governo italiano e quello dei Paesi Bassi. Il ministro olandese: «Respingete subito gli irregolari e collaboriamo».

Migranti/ Cara di Castelnuovo di Porto - un centro temporaneo non fa "integrazione" ma qualcos'altro : Il centro accoglienza richiedenti asilo , Cara, di Castelnuovo di Porto è stato sgomberato, tra mille polemiche. Le ragioni , tutte, andavano capite e gestite

La Sea Watch 3 ancorata al largo di Siracusa - a bordo 47 Migranti - : Ingresso consentito per garantire la sicurezza delle 47 persone a bordo ormai da 7 giorni. L'imbarcazione è ancorata ad un miglio dalle coste di Siracusa

Cara Castelnuovo di Porto svuotato entro sabato/ Caos Migranti - i lavoratori : 'Noi ora per la strada' : Cara Castelnuovo di Porto svuotato entro sabato. Caos migranti, opposizione contro dl Salvini. I lavoratori del centro: 'Noi ora per la strada'.

I Migranti - l'Europa e il ricatto morale necessario - : Il fine giustifica i mezzi. Una redistribuzione pressochè indolore su una popolazione di 500 milioni di persone in cambio di soccorsi in mare tempestivi e mai più torture in Libia. Davvero i popoli d'...

Migranti ancora trasferiti da Cara Roma : 10.56 Sono ripresi i trasferimenti degli ospiti del Cara di Castelnuovo di Porto. Sarebbero 75 i Migranti in partenza oggi.Il centro di accoglienza per richiedenti asilo alle porte di Roma, che è il secondo più grande d'Italia e che al momento ospitava 500 Migranti, chiuderà entro fine mese. I primi 30 Migranti sono stati spostati ieri sera in centri della Basilicata e della Campania.